金文泰丛林最后甘榜 老妇生前坚守林中仅剩木屋

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来自 / 联合晚报

文 /
余忠达

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年8月12日 2:37 PM

金文泰树林里的甘榜，如今只剩下最后一间承载三代人回忆的锌板屋子。（陈斌勤摄）
金文泰树林里的甘榜，如今只剩下最后一间承载三代人回忆的锌板屋子。（陈斌勤摄）

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金文泰丛林深处，“暗藏”一间老旧锌板木屋，周边10多户人家已在多年前陆续搬走，老屋拆的拆、倒的倒，老妇却带着五个儿子留守甘榜仅剩的一间木屋，而且一守30多年直到老死。

《联合晚报》早前获知读者通知，指金文泰某个公寓对面的树林里有一间相当老旧的锌板木屋，里头似乎还有人在住。记着于是根据读者提供的“贴士”，找到暗藏树林间的木屋，并顺利联络上每周打理木屋的林森辉（59岁）和他的太太黄玉枝（55岁），以及林森辉同母异父的大哥许先生（70岁），向他们了解这间木屋的“历史”。

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