金文泰丛林最后甘榜 老妇生前坚守林中仅剩木屋

金文泰丛林深处，“暗藏”一间老旧锌板木屋，周边10多户人家已在多年前陆续搬走，老屋拆的拆、倒的倒，老妇却带着五个儿子留守甘榜仅剩的一间木屋，而且一守30多年直到老死。

《联合晚报》早前获知读者通知，指金文泰某个公寓对面的树林里有一间相当老旧的锌板木屋，里头似乎还有人在住。记着于是根据读者提供的“贴士”，找到暗藏树林间的木屋，并顺利联络上每周打理木屋的林森辉（59岁）和他的太太黄玉枝（55岁），以及林森辉同母异父的大哥许先生（70岁），向他们了解这间木屋的“历史”。