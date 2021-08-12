金文泰丛林最后甘榜 老妇生前坚守林中仅剩木屋 订户 来自 / 联合晚报 文 / 余忠达 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年8月12日 2:37 PM 金文泰树林里的甘榜，如今只剩下最后一间承载三代人回忆的锌板屋子。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 金文泰丛林深处，“暗藏”一间老旧锌板木屋，周边10多户人家已在多年前陆续搬走，老屋拆的拆、倒的倒，老妇却带着五个儿子留守甘榜仅剩的一间木屋，而且一守30多年直到老死。《联合晚报》早前获知读者通知，指金文泰某个公寓对面的树林里有一间相当老旧的锌板木屋，里头似乎还有人在住。记着于是根据读者提供的“贴士”，找到暗藏树林间的木屋，并顺利联络上每周打理木屋的林森辉（59岁）和他的太太黄玉枝（55岁），以及林森辉同母异父的大哥许先生（70岁），向他们了解这间木屋的“历史”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 木屋 慈怀病院义工协助下找到失散20年儿 了却临终老妇心愿 接种后染疫或越常见 疫苗仍是预防重症关键