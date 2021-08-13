体理会发指南实施差异化管理 运动场内设施区分有无接种疫苗者

根据体理会的指导原则，实施疫苗接种差异化安全管理措施的运动场所，须确保完成疫苗接种者在进行不戴口罩的室内运动时，与其他人区隔开，有分开的活动空间，包括更衣室和洗手间在内的公共区域也不能混用。

随着我国开始依据公众的疫苗接种情况而采取不同的防疫措施，体育理事会日前发布一系列运动指导原则，包括完成疫苗接种者和未接种者在运动场所内须使用不同的洗手间和更衣室等。

一张显示新加坡国立大学协会（NUSS）俱乐部厕所门外张贴告示的照片前天在社交媒体上广为流传，让人误以为俱乐部内的厕所只允许接种者使用，引起一片哗然。协会受询时澄清，此举是遵循体理会本月7日发布的最新指导原则。

根据指导原则，实施疫苗接种差异化安全管理措施的运动场所，须确保完成疫苗接种者在进行不戴口罩的室内运动时，与其他人区隔开，有分开的活动空间，包括更衣室和洗手间在内的公共区域也必须区分开来。

国大协会回复《联合早报》询问时说，旗下共有三个设在国大校园内的俱乐部，内有餐饮店和体育设施，一般开放给教职员和学生使用。协会遵循体理会的规定，仅对俱乐部体育设施内的洗手间及更衣室作出相应划分，其他区域的厕所没有限制。

体理会的指导原则也要求公众在更换运动服及泳衣时，必须戴口罩，在淋浴或洗脸后也应立即戴上。若未遵守相关规定，厕所及更衣室将关闭。

另外，体理会也规定，有组织的体育课程及活动，含教练在内的人数上限为50人，每组不得超过五人；而室内不戴口罩的活动人数上限为30人，参加的人都必须完成疫苗接种。

至于未满12岁的孩童，由于还未获准接种疫苗，因此可参与室内活动及课程。在不超过五人一组的情况下，可携带来自同一家庭的12岁以下孩童，但不可同时进行多组活动；参与活动的12岁以上孩童若已完成疫苗接种，则可来自不同家庭。领队或教练须在活动开始前确认孩童的年龄及所属家庭。

在室内，只有完成接种者在做剧烈运动时可以摘掉口罩。为降低飞沫传播，包括教练在内的所有人不得大声说话、喧哗或唱歌。

为保护室内不戴口罩的已接种者，自10月1日起，健身房及高强度运动的教练须完成疫苗接种，否则须两周接受一次冠病检测。

对于大型设施或者具有不同功能的场所，如乡村俱乐部，可将场所内的不同部分加以区分，分别让已接种者和未接种者使用，但这些区分的设施须设有单独的SafeEntry Gateway登记。

为协助追踪密切接触者，体育活动的负责人须清楚了解分组情况。在活动允许的情况下，参与者须随身携带携手防疫器；若活动过程中无法携带设备，负责人须将他们的设备放在一起，以反映他们正在接触的情况。