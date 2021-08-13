本地新增三感染群 包括一所幼儿园

我国昨天出现三个新感染群，包括淡滨尼战备军人协会会所和一所幼儿园。多日来的最大感染群裕廊渔港首次没有新病例。

根据卫生部昨晚发布的文告，淡滨尼战备军人协会共有九起病例，位于振瑞路54号的幼乐园（My First Skool）有六起。

全国共有119活跃感染群Superland幼儿园增六起

新增的另一个感染群与67981号病例有关，共有三起病例。全国目前有119个活跃感染群。

六个原有感染群也各添病例。其中，牛车水民众俱乐部内的Superland幼儿园感染群多了六起，累计10起；新民路第23座组屋楼下的华园咖啡店感染群多了三起，累计13起。

据《海峡时报》报道，Superland幼儿园确诊的是一名职员与五名儿童，学校将关闭至本月20日，全体师生须接受检测，学童将改为居家学习。

根据校方，所有确诊者来自同一班，他们最近一次到幼儿园是上周五，健康检查与体温检测都通过。幼儿园是在首名儿童本周一确诊后，通过检测发现其他病例。

裕廊渔港感染群昨天没有新病例，累计1151起。与该感染群有关的巴刹与小贩中心只剩下裕华巴刹与小贩中心。

目前有470起病例住院，加护病房人数增加一人至九人，他们当中有一人年龄介于19岁至39岁，其余为60岁以上。这九人中有两人已完成疫苗接种，其余则完全未受保护。加护病房人数三天前曾达到近15个月来的最高，共11人。

本月1日至11日，共有六人死于冠病并发症，他们都未接种疫苗。

36病患需输氧

此外，目前有36名病患需要输氧，多数为60岁以上者，但有两人年龄介于19岁至39岁。他们当中多数未接种疫苗，有三人已完成接种。

上述五名已接种的重症患者，卫生部未说明他们是否患有其他疾病。

截至前天，本地73％人口已完成接种，包含通过全国接种计划接种的超过397万人，以及接种科兴等世界卫生组织紧急使用清单上疫苗的超过8万人。

昨天没有输入病例。截至中午，本地病例累计6万6012起。