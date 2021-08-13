对教育与卫国怀有抱负 两女生获颁总统奖学金

王嘉霙是28年来唯一将在大学攻读英文的总统奖学金得主，下个月将负笈美国加利福尼亚大学洛杉矶分校。她希望通过教育改革和适当的教学方式，促成一个具包容性和多元性的教育系统。同样远赴美国求学的洪欣怡则希望能协助新加坡对抗外来和内部威胁。

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