对教育与卫国怀有抱负 两女生获颁总统奖学金 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM 左：梦想当英文和文学教师的王嘉霙希望通过教育改革和适当的教学方式，建立具包容性和多元性的教育系统。（陈来福摄）右：海军军官洪欣怡认为，能获得总统奖学金离不开周围的人给予她的支持。（国防部提供） 字体大小: 小 中 大 王嘉霙是28年来唯一将在大学攻读英文的总统奖学金得主，下个月将负笈美国加利福尼亚大学洛杉矶分校。她希望通过教育改革和适当的教学方式，促成一个具包容性和多元性的教育系统。同样远赴美国求学的洪欣怡则希望能协助新加坡对抗外来和内部威胁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 总统奖学金 海军 教学 公共服务委员会奖学金 新加坡武装部队奖学金 顽抗病魔八年 爱心女医生逝世 慈怀病院义工协助下找到失散20年儿 了却临终老妇心愿