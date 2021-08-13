年过八十仍积极奉献社会 郑民川获颁公共服务奖章 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM 郑民川表示，只要身体状况允许，他会继续发挥余光余热，奉献给社会。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 “我想对仍在犹豫要不要为社区服务的人说：只要你的身体和精神允许，你都应该站出来。”曾经在上个世纪90年代出任官委议员以及中华总商会会长的郑民川（83岁），今年以友诺士公民咨询委员会赞助人的身份获颁公共服务奖章（PBM）。记者请郑民川分享获政府表彰的感受时，他反复强调当一个人在社会上有一定的成就之后，回馈社会以及为社会服务就应该是一件很自然的事情。“我过去几十年来都在为社会、社团和社群做一些自己力所能及的事，为人们提供协助和服务，这其实没有什么好报道的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国庆奖章 郑民川 公共服务奖章 顽抗病魔八年 爱心女医生逝世 慈怀病院义工协助下找到失散20年儿 了却临终老妇心愿