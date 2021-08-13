年过八十仍积极奉献社会 郑民川获颁公共服务奖章

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来自 / 联合早报

文 /
陈可扬

发布 / 2021年8月13日 5:00 AM

郑民川表示，只要身体状况允许，他会继续发挥余光余热，奉献给社会。（受访者提供）
郑民川表示，只要身体状况允许，他会继续发挥余光余热，奉献给社会。（受访者提供）

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“我想对仍在犹豫要不要为社区服务的人说：只要你的身体和精神允许，你都应该站出来。”

曾经在上个世纪90年代出任官委议员以及中华总商会会长的郑民川（83岁），今年以友诺士公民咨询委员会赞助人的身份获颁公共服务奖章（PBM）。

记者请郑民川分享获政府表彰的感受时，他反复强调当一个人在社会上有一定的成就之后，回馈社会以及为社会服务就应该是一件很自然的事情。“我过去几十年来都在为社会、社团和社群做一些自己力所能及的事，为人们提供协助和服务，这其实没有什么好报道的。”

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