串谋友人卖车给公司出租 采购经理“拿回扣”被判监

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来自 / 联合早报

文 /
郭培贤

发布 / 2021年8月13日 5:00 AM

被告俞金汉被判入狱10个月以及须交出38万8266元罚金。（海峡时报）
被告俞金汉被判入狱10个月以及须交出38万8266元罚金。（海峡时报）

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得知公司一年内要买1000辆车，狮城出租公司的采购经理起了贪念，与朋友串谋，推荐公司从友人新开的两家公司购车，自己在三个月内分得一半利润共38万多元，昨天因贪污罪名被判坐牢10个月。除此之外，法官也下令被告将非法所得的38万8266元全数吐出。

被告俞金汉（42岁）面对七项收受贿赂的控状，指他在2016年3月至6月之间，向王佳杰（32岁）、赖志耀（40岁）以及曾绍荣（40岁）收取了38万8266元贿金。

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