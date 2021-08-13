串谋友人卖车给公司出租 采购经理“拿回扣”被判监 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM 被告俞金汉被判入狱10个月以及须交出38万8266元罚金。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 得知公司一年内要买1000辆车，狮城出租公司的采购经理起了贪念，与朋友串谋，推荐公司从友人新开的两家公司购车，自己在三个月内分得一半利润共38万多元，昨天因贪污罪名被判坐牢10个月。除此之外，法官也下令被告将非法所得的38万8266元全数吐出。被告俞金汉（42岁）面对七项收受贿赂的控状，指他在2016年3月至6月之间，向王佳杰（32岁）、赖志耀（40岁）以及曾绍荣（40岁）收取了38万8266元贿金。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 狮城出租公司 受贿 顽抗病魔八年 爱心女医生逝世 慈怀病院义工协助下找到失散20年儿 了却临终老妇心愿