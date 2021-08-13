加入空军部队后，蔡启汉就一直在动脑筋，想用现代科技解决军人经常会遇到的问题，并且优化一些医疗过程。

念中二时与同学一起研发新产品获得校内比赛优异奖，目前已是军医的蔡启汉少校时隔18年，再次以创新项目得奖。

蔡启汉（32岁）中二时把传统扫把改成“滚动”式扫把，性能就跟目前受不少消费者欢迎的智能吸尘机一样。这名新加坡空军部队空军医疗服务策划兼训练处长，这回因为参与空军医疗服务的创新计划，获颁公共服务转型奖的创新者卓越奖。

蔡启汉受访时笑说，创新之旅不是没有失败过。“在上学时期，我曾经想要重新设计厕所水管，让它不会那么容易阻塞，但最终还是没能成功。”

加入空军部队后，他就一直在动脑筋，想用现代科技解决军人经常会遇到的问题，并且优化一些医疗过程。

蔡启汉说：“冠病疫情大大促进了整个数码化进程……比如去年我们在樟宜展览中心的社区康复设施开发并采用远程医疗服务，除了让病患更方便求医，也减少所需的医疗人力资源。这项服务将医疗人员需要穿戴个人保护装备的时间降至一半。”

蔡启汉与团队正在测试创新医疗方案，利用数码科技重新设计医疗程序，从预约、看诊到取药，新加坡武装部队人员几乎全程不必接触任何人，透过手机屏幕和自动化的药物储存柜就能看医生和拿药。

他也尝试通过手机前方的相机，远程测量心跳与血氧饱和度等人体生命体征。该方案目前处于用户试用阶段，从年底开始预计能逐步在整个武装部队推行。

蔡启汉说：“这些创新计划主要以用户体验为中心，确保通过数码医疗服务，为军人提供更方便、完善以及优化的服务。除此之外，我们也希望能利用科技为军人推荐可帮助他们取得更好表现的健康建议。”