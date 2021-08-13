退休警犬遭邻居小狗咬到全身伤 小狗狗主认错愿赔偿

退休警犬高大却不威猛，6年来遭邻居家小狗攻击至少四次，本月6日（8月6日）更被咬到全身伤痕累累，女主人为保护警犬也被咬伤。

事件发生在实龙岗的沃丁路（Worthing Road），狗主陈女士（58岁）六年前领养了一只退休警犬彼得（Peter），它是一只身型高大的德国牧羊犬（German Shepherd）。

然而在凶恶的外貌下，陈女士称彼得其实非常温顺，被别的狗威胁时也从不反击。

据陈女士所称，邻居饲养的一只比熊犬（Bichon Frise）丹尼，个子虽然比彼得小很多，但每当他们遛狗经过丹尼的家时，对方总是气势汹汹，有时还冲出家门攻击彼得。

过去6年 警犬曾被攻击四次

陈女士投诉彼得总共被丹尼攻击了四次，首两次分别在2016和2017年，当时彼得伤势轻微，因此她没有追究。

去年2月，陈女士说丹尼冲出家门，狠狠地咬伤彼得，导致它多处受伤流血。丹尼的女主人当时虽有道歉，还带彼得去看兽医，但兽医只给它敷药膏。“彼得的伤口过后一直没愈合，今年初还因此动手术，我们通知丹尼的女主人时，她却说这不是她的责任。”

上周五（6日），陈女士的23岁女儿带着彼得外出，经过邻居家时听到丹尼在乱吠，于是快步离开。

“不料丹尼突然从后面冲过来，一口咬住彼得，它完全无力反抗。我的女儿拉开丹尼时，右手也被丹尼咬伤，痛得她大声惊叫。”

陈女士立刻报警并叫救护车，女儿随后送往盛港医院治疗，医生证实她被狗咬，给她打了破伤风针。而彼得全身也伤痕累累。

陈女士指女邻居没有管好丹尼，数次将大门敞开让丹尼有机可乘，因此已经向国家公园局投诉。

小狗狗主认错愿赔偿 公园局将协同专家调查

比熊犬狗主承认有错，并表示愿意赔偿。国家公园局将协同动物专家调查此事。

比熊犬狗主受访时说，小狗丹尼平日很友善，不知何故就是对彼得特别凶。“事发当天，我的儿子正在测试刚换上新电池的遥控器，无意间打开了小门，当时全家都在屋内，我们没有发现丹尼跑了出去。”

直到对方联系了狗主，她才连忙赶到对方的家中查看。狗主表示对方的伤势不重，应该是为保护彼得避免被咬才会受伤。“确实是我们家丹尼的不对，我们愿意赔偿医药费。”

狗主表示，事后有再联系对方表示关心，但没有再接到对方的回复。“国家公园局有告诉我们，今天会带着动物专家前来调查。”

对于早前彼得被咬的事，狗主承认丹尼有错也已经支付了医药费。她还曾带彼得去兽医院，兽医检查后说并无大碍。谁知对方一年后却拿着旧伤的照片要她赔偿，她认为这不合逻辑。“那些旧伤不可能是丹尼造成的，当时兽医都说没问题了。”

完整报道，请翻阅2021年8月13日《联合晚报》。