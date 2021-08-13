父亲摊位被烧毁 女儿一天众筹得1.2万元

疫情期间创业遇火患，摊主损失惨重，孝顺女网上为父亲发起众筹，热心公众一天内捐1万2000元。

《新明日报》之前报道，淡滨尼81街第823A座的一家咖啡店上周六（8月7日）下午2时许遭遇火患，鱼汤摊炉灶疑起火后蔓延，约15摊位受影响。

其中一个名为“老K风味”，专卖咖喱卜、番薯饼、炸香蕉等的小吃摊被大火烧毁，至今未能恢复营业。

摊主许庆强（59岁）的女儿许滋庭（29岁，销售业）告诉记者，一家人搬到淡滨尼后，父亲在大约10个月前开始在上述咖啡店开档做生意。

“父亲之前在丹戎巴葛一家日本拉面餐馆工作，最后考虑到上班路程、工作时间等因素后，决定自己开档。”

许滋庭说，疫情期间创业是一个大胆尝试，爸爸花了很多心思和时间准备，包括购置器材、研发食品等，开业后每周6天从早上5时开始工作至晚上，劳心劳力。

“谁知道一场大火摧毁了一切，他现在伤心又担心。”

许滋庭前天下午在众筹网站give.asia发起筹款，希望为爸爸筹得重置器材等所需的1万2000元。筹款活动发起不到一天，捐款数就达到目标。

“我和家人都很感动，疫情下大家过得都不容易，谢谢出手相助的公众。”

完整报道，请翻阅2021年8月13日的《新明日报》。