慈怀病院义工协助下找到失散20年儿 了却临终老妇心愿

71岁老妇临终前表露心声，希望寻回20年前失散的孩子，慈怀病院排除万难帮她圆梦，母子俩相拥而泣。

雅西西慈怀病院（Assisi Hospice）星期三（11日）在面簿贴文，分享了这个温馨感人的故事。

雅西西负责人说，老妇去年4月入院，当时她患乳癌及卵巢癌。她告诉义工希望寻回20年前失散的儿子。她经常说自己无法好好照顾儿子，人生中留下了许多遗憾。

然而老妇也不知去哪里找儿子，只记得他的名字，以及20年前他因身体状况被送进的医疗机构。

老妇其实并未要求义工帮她寻子，因为她认为这是不可能做到的事。但义工团队却接下了这个艰巨的任务，通过各种联系网，终于在三个星期后找到了她的儿子。

老妇的儿子住在另一家养老院，要特地来慈怀病院探望母亲也不容易。两人先通过视讯见了一面，场面十分感人。

义工尝试安排两人见面，但在疫情下这绝非易事。负责人说：“疫情还挺严重，而她的儿子住在养老院，所以需要和养老院进行协商合作。”

得知能够见上儿子一面后，老妇特地请义工帮她准备鸡饭，但义工得知儿子有饮食方面的限制后，就为他准备了一些礼物。

母子俩最终见面时都喜极而泣，负责人说：“老妇叮嘱他要好好照顾自己，听护工的话，希望他一直都好好的。两人话不多，见面时间也不长，但场面十分感人。”

完整报道，请翻阅2021年8月13日的《联合晚报》。