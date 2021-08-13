接种后染疫或越常见 疫苗仍是预防重症关键

截至8月12日，新加坡完成两剂冠病疫苗的接种率已经突破72%，为逐步解封打下了基础。但完成接种仍染疫的案例近来增加，不免让人疑惑：疫苗防护是否失灵？其实，疫苗并未失效，相反地，它正在发挥应有作用——坚守预防重症的重要防线。

“突破性”感染已占本地病例多数

根据最早的研究数据，纳入新加坡全国接种计划的辉瑞和莫德纳疫苗，在预防冠病原始毒株的有症状感染方面，分别具有95%和94%的有效性。但自从德尔塔变种毒株（Delta variant）在全球扩散，完成接种后染疫的病例随之增多，令疫苗的保护力受到质疑。

在医学上，完成疫苗接种后仍然染病的现象，被称为“突破性”感染（breakthrough infection），因为病毒突破了疫苗的防御。

纵观6月29日至8月12日的本土确诊病例，突破性感染病例的确有增加的趋势。这个涨幅与7月13日KTV感染群和7月16日裕廊渔港感染群不无关系，而其他类别的确诊病例也在同期出现大幅增加。

截至8月12日的前28天累计病例当中，1369人完成两剂疫苗，931人未完成两剂疫苗，721人没有接种疫苗，突破性感染的占比近45.3%。

在7月16日裕廊渔港感染群出现之前，突破性感染的确诊病例其实一直保持在25%至32%左右。如今，更多完成疫苗接种者染病是否值得我们警惕？

为何更多完成疫苗接种者染病？

受访专家认为，突破性感染的人数上升是一个正常的趋势，这是因为我国的疫苗接种率已经达到相当高的水平。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授告诉zaobao.sg，我国有将近四分之三的人口接种了两剂疫苗，换言之，完成两剂疫苗接种者比其他人多了两倍。虽然人们接种了两剂疫苗会降低感染病毒的风险，但仍然会有人感染病毒，完成疫苗接种者的基数又这么大，感染人数因此比未完成疫苗接种和没有接种疫苗的人还要多。

“随着我们的接种率不断提高，这个趋势会持续下去。”张毅颖认为，当我们达到理想的100%疫苗接种率后，冠病病毒自然就会在完成疫苗接种者之间传播。

完成疫苗接种者在本地感染冠病的概率目前不明。但美国非营利组织凯撒家庭基金会（Kaiser Family Foundation）的数据显示，在完成两剂疫苗的美国人中，有0.01%至0.29%可能出现突破性感染。

另据英国《自然》杂志报道，突破性感染者身上的中和抗体（neutralising antibodies）水平较低。至于最关键的临界值是多少，仍待进一步研究。

疫苗从来旨在预防重症 不是感染

据《纽约时报》报道，冠病疫苗的作用主要是让肺部和其他器官产生足够多的抗体，从而避免重症和死亡病例，但在预防感染德尔塔病毒方面的作用有限。

德尔塔病毒会从鼻腔和喉咙开始入侵，其产生的病毒量可能是其他毒株的千倍左右。虽然疫苗也能在鼻腔和喉咙产生抗体，但那并不是主要防范的部位，这就让德尔塔病毒有机可乘。

美国埃默里大学医学院传染病科杰出医学教授卡洛斯德尔里奥（Carlos Del Rio）接受美国CNN访问时也说，在疫苗的研究中，感染从来不是最关键的重点，当科研人员后来发现这些疫苗能够预防感染时，“这有点像是锦上添花”。

突破性感染会有什么影响？

接种两剂疫苗者因为拥有更好的保护，因此绝大多数的突破性感染都只是轻症或没有症状。

截至8月12日的前28天累计病例当中，99.1%都是轻微或无症状者，需要输氧以及得入住加护病房的病患，比率分别是0.7%和0.2%。相比之下，没有接种疫苗者就缺少了这层重要保护，6.9%需要氧气辅助，1.7%住过加护病房。

临床微生物学与传染病学亚太学会会长淡马亚教授说，根据目前的观察，突破性感染并不算稀奇，由突破性感染而导致的重症才是罕见的。在英国有研究显示，德尔塔毒株更具传播力，但也更不容易导致死亡，完成两剂疫苗接种者也更不容易出现严重症状。

张毅颖也指出，人们在接种两剂疫苗后不仅会降低感染病毒的概率、降低出现重症住院的风险，也会缩短病毒的传播时长。本地的数据显示，病毒在完成疫苗接种者身上的传播力长达九天，而在没有接种疫苗者身上的传播力则长达15天。

换言之，比起突破性感染的病例数量，人们应当关注的其实是突破性感染的重症病例。

根据数据，本土重症病例在7月末显著增加，当中包含零星的完成两剂疫苗接种者，当时正是裕廊渔港感染群不断扩大的时候。新加坡目前没有出现疫苗接种者的死亡病例。

病毒突破免疫防线是坏事，也是好事？

接种不同疫苗后出现突破性感染的概率似乎也有不同。据美国CNBC报道，在美国佛罗里达州的研究显示，当地的莫德纳疫苗接种者出现突破性感染的概率，比辉瑞接种者低了60%。

辉瑞则发表声明表示，根据该公司的初步数据，如果在第二剂疫苗接种后六个月追加第三针，可以带来更高的保护作用，从而抵抗包括德尔塔毒株在内的变种毒株。

然而，我们是否要为了避免突破性感染而追加第三针疫苗？要下这个结论恐怕为时尚早。

据《纽约时报》报道，由于突破性感染带来的症状十分轻微，它或许反而有助于促进我们的免疫力，抵抗以后的变种毒株。

淡马亚解释说，以百日咳疫苗为例，它的有效性会随着时间而消退，因此婴儿打了疫苗，长大成人后仍会感染百日咳。但若在成长期间经常感染轻微的百日咳，反而能让成年后的身体更具备免疫力。

张毅颖也相信突破性感染可以促进免疫力，因为感染病毒或接种疫苗，都会引起人体的免疫反应。他预测，新加坡接种第三针追加疫苗是迟早的事，一些健康条件不佳的人群或许会需要更早接种。新加坡须根据科学依据来决定什么时候是追加疫苗的最佳时机，以及如何做好疫苗分配。

德尔塔毒株势必会带来更多的突破性感染病例，但张毅颖强调，这不应该影响人们接种疫苗的意愿。他说：“还没有接种疫苗的人应该考虑的，不是接种疫苗后是否仍会染病。他们应该考虑到染病后，会否出现需要输氧、入住加护病房，甚至因染病而死亡的结果。”