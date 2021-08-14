教育部采取更针对性措施 同年级学生全体居家学习情况将减少

学校自本月初开始，尽可能让与确诊病例有近距离接触、同班或同样课程辅助活动组别的学生放缺席假或接受隔离，而非整个年级进行居家学习。不过，如果面对感染病毒风险，学校不排除让更多班级或年级的学生居家学习。

过去三个月，50所学校有超过2万名学生在不同时候居家学习。教育部下来会采取更针对性的措施，避免整个年级学生都居家学习的情况，以减少对学生学习的干扰。

教育部长陈振声昨天（8月13日）发布面簿贴文透露上述消息时说，已有更多证据显示本地学校的防疫措施行之有效，而随着我国准备过渡到与冠病共存的新常态，教育部会以安全为前提，进一步调整防疫措施。

为遏制病毒传播，全国学校至今实行过两次全面居家学习。陈振声说，这不仅对师生和家长造成干扰，也难以持续，只能是不得已的选项。

至今确诊学生 绝大多数属家庭感染病例

从今年5月至7月，60万名学生人口中，有216人感染冠病，其中103人是小学生，绝大多数属于家庭感染病例。当中超过半数在确诊前已放缺席假或接受隔离，意味着这些病例不会对同学构成任何感染风险，学校无须追踪接触者。

上述期间，校方只安排个别年级的学生居家学习，影响了50所学校，相当于约100个年级的学生。由于与病例近距离接触者已迅速隔离或放缺席假，这些居家学习的学生当中，无人确诊冠病。但即便居家学习只针对特定年级的学生，陈振声指出，这对学生的学习及他们家人的生活仍造成不小的干扰。

自本月初，学校开始采取更针对性的措施，即尽可能让与确诊病例有近距离接触、同班或同样课程辅助活动组别的学生放缺席假或接受隔离，而不再以整个年级进行居家学习为既定模式。

教育部在昨天的文告中指出，近距离接触者以外的师生，如果面对感染病毒的风险，学校还是不会排除让更多班级或年级的学生居家学习。学校也会继续谨慎观察学生和教职员的健康状况。

陈振声也说，接下来，学校将扩大使用非侵入式检测。“冠病检测有助我们采取更为针对性的措施，决定哪些人应暂时留在家，以及多长时间不宜来学校。例如，我们可使用抗原快速检测等结果较快出炉的检测法，进行更定期的检测，检测结果呈阴的师生将可更早回返学校。”

他强调，随着更多科研成果出炉及防疫经验的累积，教育部会继续校准应对策略，因时制宜，保障学校及学生的安全，在必要时也会收紧防疫措施。

未接种教师校车司机等 10月起每周须接受两次检测

对于学校将减少让全年级学生居家学习的情况，有一名九岁女儿的戴丹琳（42岁，家庭主妇）受访时坦言，本地疫苗接种率虽已超过70％，但12岁以下孩童还不能接种疫苗，让她多少有些不放心。“但我也不反对学校调整措施。在家监督女儿学习，对我来说问题不大，但对必须工作的家长肯定造成不便。希望教育部继续监督学校的防疫情况，按情况调整应对措施。”

另一方面，为进一步确保学生和教职员的安全，从10月1日起，未接种冠病疫苗的学校教职员，每周须接受两次抗原快速检测。这也包括非政府雇用，但经常会接触12岁及以下学生的工作人员，如补习和增益中心的教职员，以及校车司机和跟车员。

此外，一些已接种但进行较高风险活动的教职员，也必须定期接受快速简易检测（Fast and Easy Testing，简称FET）。这包括约聘清洁工、食堂摊贩，以及指导体育课时会除下口罩的体育教师。从9月3日起，以12岁及以下学生为服务对象的补习和增益中心，也必须让中心的清洁工参与FET计划。