王瑞杰：不应以宣扬本身观点彰显多元性 国人发表看法应抱持谦让探索共同空间

副总理王瑞杰昨天在新加坡国立大学讲座上发表演讲时指出，近期发生的种族相关事件提醒所有人，这些课题仍存在暗流。他提醒，发表看法时应对自己的偏见有所意识和予以纠正，讨论这些课题时也应展现更多忍让，探索不同观点。

鼓吹自己的观点与他人很不同不应该是彰显社会多元的做法，而是应注重所提出的多元观点是否为社会增值。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰呼吁公众在发表观点时多抱持谦让，共同扩展不同看法的趋同空间。

王瑞杰昨天（8月13日）在新加坡国立大学为庆祝建校115周年所举办的“NUS115”系列讲座中，以“塑造新加坡的未来”为题发表演讲。他说，我国的三大优势之一，是在多元种族、多元宗教，以及多元文化社会里培养出团结意识。

我国虽然建立了多元的和谐社会，但不能将这份和谐视为理所当然。王瑞杰说，近期发生的种族相关事件提醒所有人，这些课题仍存在暗流。这样的现象虽不是常态，但也引发了辩论与反思。新加坡人应为坦诚但谨慎地讨论这些课题做好准备。

在这些课题上，年轻一代对于在社交媒体上发表看法较自在。王瑞杰提醒，发表看法时应抱持谦卑态度，认识到所有人都有偏见和盲点，并对自己的偏见有所意识和予以纠正。讨论这些课题时也应展现更多忍让，探索不同观点，扩大观点趋同的空间。

王瑞杰过后在问答环节中谈到，彰显多元性的做法不应是大声地宣扬自己的观点，而是应考虑到如何将多元性质化为优势，哪些方面应予以尊重，以及如何设定明确界限。

此外，众人应探讨如何在不同价值观之间摸索出共同的行动方案。王瑞杰也说，大家应认识到所有人都有选择宗教信仰和文化习俗的自由和权利，不应把自己的观点强加于他人，而是应该找出共同空间。

我国的第二项优势是国家发展道路上的创意。王瑞杰说，我国在建国道路上力排非议，欢迎跨国企业到本地投资，在外国顾问不建议的情况下兴建樟宜机场，本地企业也在亚洲经济起飞时勇闯区域市场。

王瑞杰：外来竞争不可避免 应提供人民所需经验和技能

王瑞杰说，要不是对世界开放，新加坡不会取得成功。他进一步指出，下来几年，数以百万计的大学毕业生将加入全球的人才市场，科技变革也会加速。

“外国人不必在新加坡，也能与我们竞争。以地理限制机遇将越来越难，甚至不切实际。”

外来人力政策仍有进一步调整的空间，职场公平待遇的相关法律也可以再加强，但关闭国门将起不到作用。

“我们不应该把自己套进虚假选择的框框。相反，我们应抱持开放心态，并为人民提供成功所需的经验和技能。”

王瑞杰呼吁年轻一代把握机遇、发挥创意潜能，思考如何为世界带来改变。这也是我国在相互连接、相互依存、科技进步的世界里继续蓬勃发展的最佳途径。

我国第三项优势则是建立了让所有新加坡人都有归属感的社会契约，确保社会政策保持代际公平的同时，为有需要的群体提供有力援助。

王瑞杰说，政府通过渐进式薪金模式提高低薪员工的基本薪金，但除了政府，雇主也应帮助员工提升技能，消费者也应准备好多付费，提高雇员薪金。

社会也应帮助年长者积极参与社区事务，以及在心理卫生课题上提高认知和消除歧见。

三项优势本质上并不会持久不衰。王瑞杰提醒，新加坡如果不具备应对能力，这些优势就会萎缩。应变能力取决于能否从过去的经历学习，着眼现在，并为未来播种。这意味所有人必须不懈努力，继续深化价值观，开拓应变能力，建立有意义的人际关系，并致力于发展新的优势。