陈诗龙：建筑海事加工业是重要经济驱动力 四措施助三大领域保留并引进客工

陈诗龙强调，当局希望这些措施能够为建筑、海事和加工业公司缓解眼前人手短缺的燃眉之急，但这并非长远的计划。他呼吁公司加快转型的步伐，利用科技走向数码化，从而减少对外籍劳工的依赖。

政府推出四项新措施，帮助建筑、海事和加工业保留和引进外籍劳工，确保人手能够满足运营需要、保持这些领域的核心能力，以在冠病疫情中越战越勇。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，昨天（8月13日）走访海峡建筑公司时，做出以上宣布。他说：“建筑、海事与加工业是新加坡经济的重要驱动力，为了舒缓人力短缺的问题，我们将推出新的措施来帮助这些公司保留现有的外籍劳工，同时也能让公司引进新的员工。”

陈诗龙也强调，当局希望这些措施能够为建筑、海事和加工业公司缓解眼前人手短缺的燃眉之急，但这并非长远的计划。

他说：“我要呼吁公司加快转型的步伐，利用科技走向数码化，从而减少对外籍劳工的依赖。与此同时，公司也可以重新设计工作，以吸引更多本地员工。”

陈诗龙宣布的新措施，首先是允许今年7月至12月之间准证到期的工作准证持有者，更新准证最长两年。这包括因为已达到最长就业年限或者超过就业年龄顶限而不符合续约标准的雇员。雇主也无须符合熟练工人要占至少10％雇员的要求。

其次，因边境管制措施收紧而不能入境的所有工作证件持有者，他们的原则性批准信（In-Principle Approval Letter，简称IPA）有效期上个月起自动延长六个月，这包括就业准证、S准证以及工作准证持有者。如果有必要，有效期限可以再延长一次，以一年为限。

陈诗龙答复媒体询问时也指出，原则性批准信有效期的延长主要是为了帮助建筑、海事和加工业，但其他领域的外籍雇员如果提出延长申请，当局也愿意考虑。

第三，政府将和新加坡建筑商公会合作，通过“保留计划”（Retention scheme），为雇佣被终止的有经验建筑业工作准证持有者配对新雇主。

第四，人力部也宣布放宽外劳配额的限制。从今年10月1日至明年3月31日，建筑与加工业雇主聘用或者续聘非传统客工来源国和中国的客工时，将不受最低聘用时长的约束。

非传统客工来源国包括印度、斯里兰卡、泰国、孟加拉、缅甸和菲律宾。目前，总承包商为建筑工程所聘请的客工人数，须遵照根据工程类型和总值计算的外劳配额，而来自上述国家的客工，须最少在本地有三年的建筑业经验，才能豁免外劳配额限制。