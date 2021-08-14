业者：新措施有助降低成本 但希望能引进更多新客工 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 建筑业人力短缺严重，有业者表示将探讨如何在整个工作流程上融入更多科技，以便提高生产力，减少对外籍劳工的依赖。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 针对人力部推出新措施帮助保留与引进外籍劳工，以缓解本地建筑、海事和加工业人力严重短缺问题，受访业者都认为新措施有助降低成本，但填补人力还需要一段时间，他们更希望能有更多新客工入境我国。陈宝荣建筑公司总监陈丽明受访时透露，新措施对降低成本会有很大帮助，但是她的公司目前还在全力完成去年和前年累积下来的项目，因此她较希望的是政府能暂时完全免除外籍劳工税。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 客工 人力部 外籍劳工 外籍劳工中心 兀兰工厂里偷酿私酒 两涉案中国籍男子被捕 汤东线第二阶段开放日 线上让公众“试搭”玩游戏