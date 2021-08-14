业者：新措施有助降低成本 但希望能引进更多新客工

针对人力部推出新措施帮助保留与引进外籍劳工，以缓解本地建筑、海事和加工业人力严重短缺问题，受访业者都认为新措施有助降低成本，但填补人力还需要一段时间，他们更希望能有更多新客工入境我国。

陈宝荣建筑公司总监陈丽明受访时透露，新措施对降低成本会有很大帮助，但是她的公司目前还在全力完成去年和前年累积下来的项目，因此她较希望的是政府能暂时完全免除外籍劳工税。