助水产养殖业提升渔场潜能 食品局研究沿海水域降低鱼类疾病传播 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 本地多数的海上养鱼场都集中在同个水域，因此一旦暴发疾病，病毒或细菌容易随着潮水传播到不同渔场危害鱼群。食品局将研究如何降低疾病在渔场间扩散的风险。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 食品局回复《联合早报》询问时说，研究结果有助我国为水产养殖业制订可持续发展的计划。食品局致力于扩大可用于生产粮食的海洋空间，提升海上渔场的潜能，进而提高渔产以达成“30·30愿景”。海水中的病毒和细菌会随着潮汐流动，这意味着一旦有渔场被感染，周围渔场很快也会受波及。新加坡食品局将展开研究，了解鱼类疾病传播，以及如何降低疾病在渔场间扩散的风险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡食品局 渔场 奎笼 病原体 食品保障 汤东线第二阶段开放日 线上让公众“试搭”玩游戏 早数码