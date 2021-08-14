助水产养殖业提升渔场潜能 食品局研究沿海水域降低鱼类疾病传播

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来自 / 联合早报

文 /
魏瑜嶙

发布 / 2021年8月14日 5:00 AM

本地多数的海上养鱼场都集中在同个水域，因此一旦暴发疾病，病毒或细菌容易随着潮水传播到不同渔场危害鱼群。食品局将研究如何降低疾病在渔场间扩散的风险。（档案照片）
本地多数的海上养鱼场都集中在同个水域，因此一旦暴发疾病，病毒或细菌容易随着潮水传播到不同渔场危害鱼群。食品局将研究如何降低疾病在渔场间扩散的风险。（档案照片）

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食品局回复《联合早报》询问时说，研究结果有助我国为水产养殖业制订可持续发展的计划。食品局致力于扩大可用于生产粮食的海洋空间，提升海上渔场的潜能，进而提高渔产以达成“30·30愿景”。

海水中的病毒和细菌会随着潮汐流动，这意味着一旦有渔场被感染，周围渔场很快也会受波及。新加坡食品局将展开研究，了解鱼类疾病传播，以及如何降低疾病在渔场间扩散的风险。

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