助水产养殖业提升渔场潜能 食品局研究沿海水域降低鱼类疾病传播

食品局回复《联合早报》询问时说，研究结果有助我国为水产养殖业制订可持续发展的计划。食品局致力于扩大可用于生产粮食的海洋空间，提升海上渔场的潜能，进而提高渔产以达成“30·30愿景”。

海水中的病毒和细菌会随着潮汐流动，这意味着一旦有渔场被感染，周围渔场很快也会受波及。新加坡食品局将展开研究，了解鱼类疾病传播，以及如何降低疾病在渔场间扩散的风险。