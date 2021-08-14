三理工学院推出四工读文凭课程 为农业科技商业分析等领域培养人才 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 唐炜城2018年在雇主的安排下参加全系统工程工读专业文凭课程，去年毕业后不仅薪水增加了5%，更有机会被提拔为运营经理。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 三所理工学院将在今明两年内推出四个工读文凭课程，提供约300个学额，为农业科技、商业分析、航天，以及媒体相关领域培养更多专业人才。总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士昨早（8月13日）为线上技能创前程工读课程展（Work-Study Fair）开幕致辞时说，由于商业形势瞬息万变，与业界打造良好合作关系，以提供更符合未来工作需求的教育，保证毕业生的就业机会，这对高等教育的发展而言愈发重要。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 工读文凭课程 SkillsFuture 技能创前程工读计划展 孟理齐 汤东线第二阶段开放日 线上让公众“试搭”玩游戏 早数码