三理工学院推出四工读文凭课程 为农业科技商业分析等领域培养人才

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来自 / 联合早报

文 /
陈美谕

发布 / 2021年8月14日 5:00 AM

唐炜城2018年在雇主的安排下参加全系统工程工读专业文凭课程，去年毕业后不仅薪水增加了5%，更有机会被提拔为运营经理。（受访者提供）
唐炜城2018年在雇主的安排下参加全系统工程工读专业文凭课程，去年毕业后不仅薪水增加了5%，更有机会被提拔为运营经理。（受访者提供）

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三所理工学院将在今明两年内推出四个工读文凭课程，提供约300个学额，为农业科技、商业分析、航天，以及媒体相关领域培养更多专业人才。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士昨早（8月13日）为线上技能创前程工读课程展（Work-Study Fair）开幕致辞时说，由于商业形势瞬息万变，与业界打造良好合作关系，以提供更符合未来工作需求的教育，保证毕业生的就业机会，这对高等教育的发展而言愈发重要。

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