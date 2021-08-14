报业控股奖学金得主：采访车祸死者母亲立志当思想成熟记者

黄佳琪在新闻中心当意外组记者期间，体验了各种人情世故。她在采访车祸死者的母亲时不免替她感到难过，但还是提醒自己下笔时要拿捏好情感。她与另外四人同获今年报业控股新闻从业奖学金。

通过在新加坡报业控股华文媒体集团实习第一次接触采访报道的黄佳琪，在访问已故夫妇的亲人时十分感慨，立志成为思想成熟的好记者。

黄佳琪（19岁）在新闻中心当意外组记者四个月期间，体验了各种人情世故。她回想起自己访问一名车祸死者的母亲时说：“她的儿子和媳妇四年前在新西兰自驾旅游时出意外身亡，白发人送黑发人，让她至今无法释怀。我在采访她的时候不免也会替她感到难过，但还是提醒自己下笔时要拿捏好情感。”

原本就对华文有浓厚兴趣的黄佳琪，在实习时体验了种种酸甜苦辣后更坚决投身新闻业，继续发掘探索社会中的人事物。

黄佳琪将在新加坡国立大学修读中文系，她希望日后可以成为思想成熟的记者，以公正专业的态度为读者报道新闻。

黄佳琪是今年五名报业控股新闻从业奖学金得主之一，将和另外两名奖学金得主王靖萦（21岁）和董柏汝（20岁）在毕业后加入华文媒体集团。

王靖萦执笔也主持抖音直播

王靖萦因为热衷语言，在新加坡国立大学双主修汉语和戏剧，并趁假期加入华文媒体集团数码部。实习期间，她接触到不同的多媒体管道，除了经营《联合早报》的各个社交媒体平台，也执笔多篇文章，还主持了一场抖音直播，分享自己的实习经验。

她说：“这段经历让我更加坚信记者在塑造社会扮演着重要的角色。我希望通过报道为社会尽一分力，也鼓励更多志同道合的人加入新闻业。”

董柏汝难忘制作短视频

董柏汝在新闻中心实习时，让她印象最深刻的是制作短视频，为读者介绍土地管理局首次使用的自动化无人机。“我之前从来没有制作视频的经验，但通过参与多媒体报道的制作过程，我学到了很多。”

她将到耶鲁－国大学院修读博雅教育课程。

另外两名奖学金得主是在墨尔本大学修读媒体与传媒的大三学生沈贤莉（21岁）和在国大修读全球研究的大一新生哈金（Luqmanul Hakim Bin Mohamed Ismail，21岁）。两人都是在《海峡时报》实习后决定投身新闻业，毕业后将为英文媒体服务。

报业控股董事长兼报业控股基金主席李文献医生昨天在线上奖学金颁奖礼致辞时指出，媒体在疫情期间，继续报道与冠病相关的可靠与即时的新闻，例如通过报道本地疫苗接种进展等信息，帮助人们团结一致迈向新常态。

不过，他也指出，传统媒体业受电子和网络巨头影响，报业控股须重组媒体业务，以确保各方的长期利益。“若获股东批准重组成为非盈利机构，媒体业务将能够投入更多资源进行转型和提升报道的质量，并投资在人才培育与新科技以强化数码能力。这对即将在毕业后加入我们的新闻从业奖学金得主来说，是一个充满希望和作为的新篇章。”

颁13份“林金山纪念奖学金”

报业控股基金昨天也颁发13份“林金山纪念奖学金”，以及16份颁给报业控股职员和报贩子女的奖学金，支持他们完成初级学院、理工学院和大学教育。

获颁林金山纪念奖学金之一的是在国大修读社工系的蔡欣慧（21岁）。她说，父母为了确保她获得良好的教育而煞费苦心。“如今我获颁这份奖学金，家人就不用担心我的教育费用，我以后也可以全心投入社工服务，帮助下一代克服任何教育方面的困难。”