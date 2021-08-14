获颁公共服务星章 何鸣杰架起商界与政府间沟通桥梁 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 何鸣杰表示，本地有不少无私奉献社会的商界领袖，希望政府会继续给予他们肯定。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 在新加坡工商联合总会当执行总裁期间，何鸣杰扮演商界和政府之间的桥梁，致力为中小企业发声，让政府更了解它们的诉求。从2011年起担任工商总会执行总裁长达10年的何鸣杰（64岁）去年底退休，目前是工商总会高级顾问。他加入工商总会之前，在公共服务部门多年，其中四年出任时任内阁资政李光耀的首席私人秘书。他也曾担任广播管理局局长、陆路交通管理局局长、经济发展局董事经理、贸工部副常任秘书等高级职务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 何鸣杰 BBM 兀兰工厂里偷酿私酒 两涉案中国籍男子被捕 汤东线第二阶段开放日 线上让公众“试搭”玩游戏