获颁公共服务星章 何鸣杰架起商界与政府间沟通桥梁

在新加坡工商联合总会当执行总裁期间，何鸣杰扮演商界和政府之间的桥梁，致力为中小企业发声，让政府更了解它们的诉求。

从2011年起担任工商总会执行总裁长达10年的何鸣杰（64岁）去年底退休，目前是工商总会高级顾问。

他加入工商总会之前，在公共服务部门多年，其中四年出任时任内阁资政李光耀的首席私人秘书。他也曾担任广播管理局局长、陆路交通管理局局长、经济发展局董事经理、贸工部副常任秘书等高级职务。