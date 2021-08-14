拒绕路、懒扫描 公众钻洞越封锁网

食客申诉，黄埔巴刹与熟食中心有顾客违例，越过封锁网又或是站在封锁网外购物，避开扫描登记，恐增加病毒传播风险。

热心读者张先生（65岁，德士司机）拨打24小时新闻热线投报，指黄埔第92座巴刹近期，时常观察到有人违例越过封锁网购物。

“有时一个早上，观察15分钟至半小时，包括老人与年轻人，就有10个人这样做。他们没守规排队进入指定进出口，也没扫描SafeEntry登记，会增加病毒传播风险。”

另外，他指出，在黄埔第90座与第91座熟食中心，也有顾客站在封锁网外购物，让摊贩打包送出来。

《新明日报》记者昨天（13日）和今早走访时，确实发现有顾客在巴刹隔着封锁网，向摊贩购物。

不愿透露姓名的摊贩表示，封锁网设置影响生意，生意骤降约70％。

“由于对方是熟客，所以预定后来取货。如果是其他顾客要求在封锁网外购物，我会要求顾客守规则进入巴刹。”

巴刹杂货摊老板张先生（50岁）则表示，除了有顾客越过封锁网到巴刹外，其实还发现有人越过封锁网进入熟食中心购物。“我不敢阻止他们，怕得罪顾客。”

为进一步阻断病毒传播，卫生部逐步在巴刹、小贩中心和熟食中心安装SafeEntry Gateway感应器，并安装封锁网，限定出入口以控制人流量。

完整报道，请翻阅2021年8月14日的《新明日报》。