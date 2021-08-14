马林百列公寓煤气供应突断三周 居民无法煮食洗冷水澡

煤气供应毫无预警下切断，而且一断就长达三个星期，居民家里有炉却没火，开不了饭，叫苦连天。

杜先生（73岁，退休）前日（本月12日）通知《联合晚报》，指位于马林百列路的湖阁（Lagoon View）和礁湖园（Laguna Park）的煤气供应于本月6日突然关闭，至今尚未恢复供应，居民的日子很难过。

杜先生受访时说，他在当天下午5时左右下厨时，才发现煤气炉点不着，他于是出门查看煤气表，也询问了邻居，才得知左邻右舍都没有煤气。

他于是联系公寓管理委员会，负责人之后通知居民，煤气供应会在四天后恢复。

“我原本在想，四天忍忍也就过了，不料四天后又贴告示说预计需要等到8月27日才可能恢复。我每天至少会有一餐是在家中下厨，外面的食物没那么健康又比较贵，没有煤气对居民造成诸多不便。”

杜先生说，公寓的居民有不少乐龄人士，不懂得叫外卖，他们过去几天都得外出用餐，对没驾车的年老居民造成不便。

“乘撘巴士到最靠近的咖啡店，单程就要25分钟，每天来回好几趟，哪里受得了？我开车都觉得很麻烦，更何况是行动不便的老人家。”

独居的李太太（72岁，退休）受访时说，无法下厨实在不便，现在连吃一顿饭都难。“得知煤气供应到27日才可能恢复后，我便决定暂时搬到女儿家居住。”

杜先生还说，住在他家楼上的邻居，在煤气供应中断后还以为煤气炉坏了，特地出门花了400多元买新的煤气炉，结果回家后才知道花了冤枉钱。

黄先生（76岁，退休）家里使用的是煤气热水器，习惯一早起床就冲凉的他，现在每天都只能洗冷水澡。

“我每天早上五点会洗热水澡，这是多年来的习惯，现在天天洗冷水澡，我担心会生病。”

新加坡能源集团：

煤气管泄漏 为安全暂停供应

新加坡能源集团：煤气管泄漏，为安全起见暂停煤气供应。

新能源发言人受询时证实，集团在本月6日早上9时43接到通报指礁湖园发生煤气泄漏事件后，紧急应援人员立即到现场查看。

经过调查，他们发现新能源集团的煤气系统一切正常，但礁湖园地底的一条煤气管出现泄漏。

由于礁湖园和湖阁内部的瓦斯系统相互连接，为了安全起见，两栋公寓的煤气供应都得暂时关闭。

发言人指出，煤气泄漏发生在公寓内部，因此已建议公寓管理委员会聘请持煤气服务人员或专业工程师进行修复工作。“我们正在和两家公寓的居民委员会保持密切联络，一旦修复好后，就会协助恢复煤气供应。”

完整报道，请翻阅2021年8月14日的《联合晚报》。