男子买31失窃信用卡 雇人超市狂买奶粉转售大赚

以每张10元的价格，买了31张失窃外国信用卡资料，男子事后通过手机应用，利用信用卡资料到超市“免费”消费2万5000元！

男子“打铁趁热”，一个月内连番出击，当中有九天就连跑职总超市84趟狂买奶粉，他过后把奶粉转卖，赚取超过1万元。

大发奶粉钱的男子叫沈文德（译音，35岁），他事后被逮捕面控，昨天承认两项触犯滥用电脑法令的罪名，另外两项交由法官考虑后被判刑。

利用Scan & Go应用 无需确认漏洞干案

庭上揭露，职总超市开发了一款名为“Scan & Go”的手机应用，客户只须自行用手机扫描产品的条码，然后通过数码的方式付款，再到门口扫描收据后就能离开。

被告在去年（2020年）3月从犯罪同伙洪顺禄（译音，45岁）得知应用不需要确认信用卡持有者的身份后，决定利用网上购买的失窃信用卡资料到超市“免费”消费。

为了不让超市起疑，他用虚假的个人资料在用应用上开了14个账户，然后利用他以每张10元买来的失窃信用卡资料（共31张），在三月至四月之间买了超过2万5000元的产品。

由于产品是使用失窃信用卡资料购买的，信用卡的银行并没有将钱转给职总超市，超市因此蒙受了损失。

为了掩人耳目，被告购买奶粉时都没有亲自上阵，而是选择在幕后操作。他以每趟250元的酬劳聘请同伙赛弗帮他买奶粉，前后支付了2500元。被告购买的产品中包括不少奶粉，他转卖后赚取了超过万元。

被告声称，卖奶粉赚取的钱都上网赌光。主控官指出，被告对职总超市做出了全额赔偿，同伙赛弗也已被控，但他的案件有待审理。

完整报道，请翻阅2021年8月14日《联合晚报》。