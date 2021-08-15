阿伯砌出“杂物墙” 邻居忧安全隐患

阿伯将走廊当自家“仓库”，筑起两面高高的“杂物墙”，居民纷指太夸张。

热心读者黄先生（58岁，私召车司机）拨打《新明日报》24小时新闻热线通报，位于裕廊西64街第669A座组屋的九楼走廊堆满了杂物，恐引安全隐患。

他说，前几天上门探访友人，却惊见楼梯口及走廊摆放了各式杂物，导致走廊仅剩一人能走的狭窄通道。

“杂物若引发火患，到时居民要逃生也很难，实在危险。”

黄先生透露，友人告知过去已有杂物堆叠的情况，但近期越来越严重，因本着以和为贵的想法，就没多说。

“他说过去邻居只是把杂物堆在楼梯口的一侧，但现在是两边都摆满。这里是公用区域，不是他家仓库，这样做实在太过分了。”

记者昨日（8月14日）走访，从电梯出来后，就能看见数个纸箱及杂物摆放在走廊两侧，继续走至楼梯口时，堆放的杂物“琳琅满目”，有脚踏车、轮胎、铁架、电脑、桌子、塑料篮子等，筑起高高的“杂物墙”。

从外观察，可见涉事单位内同样囤积了不少杂物，犹如一间“杂物房”。

阿伯：只是暂放 月底就清理

涉事阿伯：准备把杂物从家里清出来，才会暂放走廊。

住在涉事单位的是名七旬阿伯，他受访时称，为了要把家中的杂物清理掉，所以只好先暂放走廊，全部整理出来后，再慢慢丢掉或卖掉。

“我之前把杂物放在屋内或阳台，现在搬出来也只是暂时的，给我一点时间清理，月底就会处理掉。”

当记者询问他是否也拾荒，他坦言，现在没工作，偶尔会‘兼职’收些旧东西回来，可以卖的就卖，赚一点钱过活。

市镇会：杂物已移走

西海岸市镇会回复《新明日报》电邮时指出，当局已获悉此事，并已与有关单位的居民取得联系。

当局表示，之前曾建议涉事居民将走廊的物品搬入屋内，他们也在前天（13日）进行了检查，确认所有物品都已从公共区域移走。

“市镇会也将密切监视，确保这种情况不再发生。我们也想借此机会提醒居民，为了公众安全，切勿把公共区域弄得杂乱无章。”

完整报道，请翻阅2021年8月15日的《新明日报》。