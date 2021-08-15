骑士疑心脏骤停 救援队抬担架徒步入林救人

继国庆日当天有踏青者在金文泰树林受伤后，万礼T15小径昨早（8月14日）又有一名30来岁的男脚踏车骑士，疑因心脏骤停而需要民防部队救援。

这起意外发生在昨天早上8时50分左右，地点是中央集水区自然保护区内的万礼T15小径（Mandai T15 Trail）。公众拍下救护车驶入自然保护区的画面，并上载到面簿群组Singapore Hikers。

根据贴文照片，一辆救护车停在策士纳自然公园的瞭望塔旁，引起数名公众的围观。另一张照片则显示，五名拯救人员正抬着担架和救援器具，徒步走入小径救人。

民防部队发言人受询时表示，昨天早上接获求助电话，指上述地点疑是发生一起心脏骤停事件，需要紧急援助。

来自武吉巴督消防局的四名民防人员和另一组救护人员，立刻驱车到最靠近的策士纳自然公园的瞭望塔附近，然后在树林小径中徒步约1.5公里，才找到伤者。

据《联合晚报》了解，伤者是一名30来岁的男子，他在树林小径骑车时疑突然心脏骤停，从脚踏车上摔倒，幸好附近的公众及时发现，并呼叫救护车。

骑士被寻获时神志清醒，民防人员进行一番检查后将他移到担架上，抬着他徒步800公尺，走到最靠近大路的卡利巴株（Gali Batu）汽车天桥。

民防部队派出一辆救护车在汽车天桥接载伤者，随后将他送到黄廷方综合医院救治。

根据其他网民在同一个帖上的跟进贴文，伤者送往医院后状况良好，目前正在康复中。

完整报道，请翻阅2021年8月15日的《联合晚报》。