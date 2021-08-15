钱交富太投资 6万美金泡汤 订户 来自 / 联合晚报 文 / 涂健强 发布 / 2021年8月15日 3:05 PM 直销员凯文（28岁）和强森（34岁）去年结识来自中国的有钱陪读妈妈，在对方游说下与朋友家人拿出6万美元投资虚拟货币。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 两名直销员结识家住千万豪宅的富太，过后富太游说两人投资新的虚拟货币，还编织“买房梦”并安排房屋经纪带他们去看公寓。两人以为遇上贵人，连同家人朋友前后投资近6万美金，没想到一觉醒来，却发现虚拟货币市值跌至零，所有投资一夜蒸发。要求化名的直销员凯文（28岁）和强森（34岁）去年结识来自中国的陪读妈妈，她出手阔绰，一副有钱人太太的模样。富太称自己丈夫是金融精英，热情邀请两人上门参观她位于美芝路一座公寓价值千万元的顶层单位（penthouse），还为他们勾画一个“发达梦”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 虚拟货币 富太 近10年发病个案虽激增七成 急性心脏病死亡率显著下降 宝剑锋从磨砺出