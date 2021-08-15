难忍隔壁烧香九小时 邻居毛巾贴纸堵门缝

巴西立邻里纠纷，阿嫂被指每逢初一、十五，就在走廊点巨香烧九小时，还在门口烧金银纸，烟雾缭绕熏足一整天。邻居苦不堪言，用毛巾报纸堵门，甚至进门后就用胶纸贴住门缝，但仍不能阻挡气味。

住在巴西立6道组屋七楼的林太太（62岁）申诉，隔壁邻居阿嫂自从30年前搬来，两家就纠纷不断。

林太太说，阿嫂每逢初一、十五都点香烧金纸，用的香烛都是“特大”款，一支就可以烧九个小时，每次点上三支。据她说，遇到重要节庆日，阿嫂甚至要点二十几支香，气味呛鼻犹如有人在门外不断地抽烟。

阿嫂家神台摆放的位置，方向正对着邻居的家门口。

“她（阿嫂）每次早上五点多就起身，点了香就去上班，风一吹，香烛的气味直接吹进我们家，我的女儿早上五六点就被熏醒。”

另外，林太太也指阿嫂总会在走廊烧金银纸，每次一大叠一起丢进铁桶，没烧完就把盖子盖上。从炉子里冒出的浓烟把整个楼道都熏得烟雾缭绕。

林太太说：“其实我们两家都会烧金银纸和拜神，但她把整个走廊熏得雾蒙蒙一片，也未免太过分。我不是说她不能点香烧纸，只是希望大家互相体谅，不要影响彼此生活。”

她说，她多次尝试与对方沟通，但阿嫂仍旧我行我素。如今为了防止被烟熏，林太太一家只要一回家就将大门紧锁，用报纸、毛巾堵住下方的门缝，再用胶纸把周围一圈黏上。

她也特地将一台空气净化器和风扇摆在门口，但这仍无法阻止气味飘进来，实在是令人一筹莫展。

阿嫂儿：走廊点香没触犯条例

阿嫂的儿子表示，他们点香烧金银纸，没有违反当局的规定，他表示跟母亲商讨，考虑到楼下烧金银纸。

记者上门询问时，阿嫂的儿子陈先生（29岁）应门，他透露，邻居半年前曾向他们表示不满。不过他指出，在走廊烧纸点香并不触犯任何条例，并称“不觉得有问题。”

他也解释，烧香九小时是因为他们用的是大支的香。他们烧金银纸时不是将铁桶完全盖住，只是盖起一半。

针对花盆总是会有多余的水流到邻居门口，他则说这是没有办法的事情，因为走廊有斜度，水顺着流向那个方向无法避免。不过他也说：“后来我们就把花盆挪开，不浇花了。”

被问及是否知晓邻居的处境，会不会考虑到楼下烧金银纸时，他则表示会与母亲谈谈。

完整报道，请翻阅2021年8月15日的《联合晚报》。