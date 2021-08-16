4月进行人工受精嘉嘉本月确认怀胎 大熊猫宝宝性别未确定

本地兽医团队按照中国大熊猫保护研究中心专家建议，用凯凯在交配季节前就准备好的冷冻精子，于4月24日为嘉嘉进行人工受精。本月10日，兽医通过超声波扫描为嘉嘉进行检查时，才清楚看到胎儿的轮廓，还能看见胎儿的心脏跳动。

经过七年的尝试，凯凯嘉嘉通过人工受精的方式，在前天（8月14日）七夕东方情人节早上升级当父母。这也是我国迎来的首个大熊猫宝宝。

新加坡野生动物保育集团昨天发布文告证实，嘉嘉于前天早上7时50分诞下大熊猫宝宝，并通过社交媒体分享嘉嘉生产的视频。

根据视频，嘉嘉顺利生产后，先把纤弱的小宝宝叼起再搂在怀里，温柔地呵护。身体呈粉红色的熊猫宝宝不断大叫和挣扎，声音洪亮，非常活泼。

大熊猫宝宝出世时体重为200克，目前还无法确定性别。母亲嘉嘉与宝宝如今正在展区外休息，暂时不能跟公众见面。

今年4月，13岁的凯凯和12岁的嘉嘉进入第七个交配季节。野生动物保育集团与中国大熊猫保护研究中心密切合作，为凯凯嘉嘉启动了今年的繁殖计划，强调自然交配，并以辅助生殖技术作为后备。

野生动物保育集团说：“我们对大熊猫在今年自然交配保持乐观，因为它们俩上一年的交配技术已经有进步。”

为了充分利用每年一次的交配季节，中国大熊猫保护研究中心专家也建议野生动物保育集团的兽医，在交配季节结束前进行人工受精。因此，本地的兽医团队用凯凯在交配季节前就准备好的冷冻精子，于4月24日为嘉嘉进行人工受精。

新加坡野生动物保育集团首席生命科学官兼副首席执行官曾文豪兽医博士说，上个月，超声波扫描显示嘉嘉子宫颈增厚，子宫角有液体。不过，因为雌性大熊猫会出现假怀孕现象，因此专家往往只能到怀孕末期，才能确定大熊猫是否怀孕。

曾文豪指出，本月10日，兽医通过超声波扫描为嘉嘉进行检查时，才清楚看到了胎儿的轮廓，还能看见胎儿的心脏跳动。

李总理：期待见大熊猫宝宝 饲养员完成艰难罕见任务

李显龙总理昨天通过社交媒体恭喜凯凯嘉嘉喜当父母，并表示期待与大熊猫宝宝见面。

李总理也赞扬新加坡野生动物保育集团饲养员的努力。“众所周知，繁殖对于圈养的大熊猫来说非常困难，它们每年只有一次交配时期，这也是凯凯和嘉嘉第七次的尝试。它们的饲养员完成了这个艰难而罕见的任务，并不顾之前的失败坚持不懈，值得表扬。”

大熊猫保育计划的赞助商和保育捐助方凯德集团昨天发文告，喜迎凯凯和嘉嘉诞下大熊猫宝宝。

凯德集团参与了多方面的保育工作，其中包括建立大熊猫栖息地的设施，并复制适合大熊猫繁殖的自然或人工辅助条件等，希望提高公众对大熊猫保育计划的认识，并为易危的大熊猫制定和发展生育计划，繁衍后代。

凯德集团首席执行官李志勤说：“集团为凯凯和嘉嘉诞下宝宝雀跃万分。过去25年来，凯德集团在中国建立了强大的市场，这也象征新加坡和中国之间的友谊。”

配合2009年新中两国建交20周年，中国将两只大熊猫借给我国，时任中国国家主席胡锦涛在访新期间与我国总理李显龙，见证了中新两国签署大熊猫保育与研究合作谅解备忘录。

当时的外交部长杨荣文曾说，中国借出大熊猫具有重要的象征意义，而我国是获此殊荣的第七个国家，反映了新中两国的友好关系。

凯凯嘉嘉于2012年抵新，2015年首次交配，嘉嘉随后虽出现怀孕迹象，但最终没有怀上。这些年来，凯凯和嘉嘉无论是经过自然交配或人工受精也未传出喜讯，民众的心情也跟着经历了期待与失望。

根据协定，凯凯和嘉嘉居住在我国期间所诞下的大熊猫属中国所有，两岁时必须回到中国。