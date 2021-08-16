公积金局跨部门机构合作计划 去年助3700多会员纾困

很多人手头一紧，就会立刻想到公积金户头里还有钱，但其实他们大可不必动用公积金。自中央公积金局推出跨部门计划后，去年就帮助了3700多人。

政府有很多不同的援助计划，但大部分公众都不太清楚具体如何求助。公积金局于2019年5月成立专门转介会员到其他政府部门与机构的计划，帮助这些会员解决燃眉之急。