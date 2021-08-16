公积金局跨部门机构合作计划 去年助3700多会员纾困 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 摄影 / 梁伟康 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 参与RAMP运作的中央公积金局卓越服务与学习部高级副署长李慧芬（左）受访时介绍有关该计划如何帮助像郭成福（右）一样在生活上遇到困难的国人。（梁伟康摄） 字体大小: 小 中 大 很多人手头一紧，就会立刻想到公积金户头里还有钱，但其实他们大可不必动用公积金。自中央公积金局推出跨部门计划后，去年就帮助了3700多人。政府有很多不同的援助计划，但大部分公众都不太清楚具体如何求助。公积金局于2019年5月成立专门转介会员到其他政府部门与机构的计划，帮助这些会员解决燃眉之急。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中央公积金局 公积金 租赁组屋 公积金终身入息计划 近10年发病个案虽激增七成 急性心脏病死亡率显著下降 宝剑锋从磨砺出