公积金局跨部门机构合作计划 去年助3700多会员纾困

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

摄影 /
梁伟康

发布 / 2021年8月16日 5:00 AM

参与RAMP运作的中央公积金局卓越服务与学习部高级副署长李慧芬（左）受访时介绍有关该计划如何帮助像郭成福（右）一样在生活上遇到困难的国人。（梁伟康摄）
参与RAMP运作的中央公积金局卓越服务与学习部高级副署长李慧芬（左）受访时介绍有关该计划如何帮助像郭成福（右）一样在生活上遇到困难的国人。（梁伟康摄）

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很多人手头一紧，就会立刻想到公积金户头里还有钱，但其实他们大可不必动用公积金。自中央公积金局推出跨部门计划后，去年就帮助了3700多人。

政府有很多不同的援助计划，但大部分公众都不太清楚具体如何求助。公积金局于2019年5月成立专门转介会员到其他政府部门与机构的计划，帮助这些会员解决燃眉之急。

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