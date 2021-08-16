用户假称有三岁幼儿死于冠病 面簿被令向本地用户发更正声明 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 有面簿用户发表三岁幼儿死于冠病的虚假言论，面簿已接获更正指示，须向所有在本地的用户发布更正声明。（路透社档案照片） 字体大小: 小 中 大 一名面簿用户称有三岁幼儿死于冠病，面簿因此接获更正指示，须向所有在本地用户发布更正声明。卫生部昨天发文告说，当局知悉网上流传一则假信息。面簿用户Eileen Loh前天（14日）在面簿发文称，竹脚妇幼医院有一名三岁学前班幼儿死于冠病，并且这起死亡病例被刻意隐瞒。对此，卫生部除了前天在面簿发文澄清上述贴文是完全虚构的，卫生部长王乙康也通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向面簿发出广泛性更正指示。面簿须向所有在新加坡的终端用户发布更正声明。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 POFMA 冠状病毒19 德尔塔+ 假信息 近10年发病个案虽激增七成 急性心脏病死亡率显著下降 宝剑锋从磨砺出