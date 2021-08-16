用户假称有三岁幼儿死于冠病 面簿被令向本地用户发更正声明

一名面簿用户称有三岁幼儿死于冠病，面簿因此接获更正指示，须向所有在本地用户发布更正声明。

卫生部昨天发文告说，当局知悉网上流传一则假信息。面簿用户Eileen Loh前天（14日）在面簿发文称，竹脚妇幼医院有一名三岁学前班幼儿死于冠病，并且这起死亡病例被刻意隐瞒。

对此，卫生部除了前天在面簿发文澄清上述贴文是完全虚构的，卫生部长王乙康也通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向面簿发出广泛性更正指示。面簿须向所有在新加坡的终端用户发布更正声明。