八成未满13岁 本地每年约140人因“开不了口”求医

单在心理卫生学院，过去三年，每年有约50名孩童和青少年诊断患有罕见的选择性缄默症，他们多数是学校发现后转介。心理卫生学院院长冯舜圣副教授表示，每年约50个新病例虽然不多，但仍值得关注。

跟家人滔滔不绝，见到生人却“惜字如金”，2018年至2020年，公共医院每年治疗约140名选择性缄默症病患，他们当中八成未满13岁。

根据卫生部上个月提供给马西岭—油池集选区国会议员苏慧敏的国会书面答复，这些病人当中，以7岁至12岁居多（48%），7岁以下排第二（31%），然后是13岁至16岁（16%）和超过17岁（5%）。

单在心理卫生学院，过去三年，每年有约50名孩童和青少年诊断患有罕见的选择性缄默症，他们多数是学校发现后转介。

心理卫生学院院长冯舜圣副教授告诉《联合早报》，每年约50个新病例虽然不多，但这个心理疾病仍值得关注。

冯舜圣是心理卫生学院成长阶段精神科高级专科顾问医生，也是“社区心理健康反应、初期治疗与评估项目”（Response, Early intervention and Assessment in Community mental Health，简称REACH）总监。

他自2007年起，领导医疗团队在中小学和初级学院推行项目，为无数学生提供精神治疗和援助。

冯舜圣过去20年来钻研缄默症，近期与精神科医生基尔塔娜、两名心理学家王紫筠和关慧敏联合撰写新书“Finding Your Voice”（意为寻找你的声音），提高公众对缄默症的意识，也提供协助患者的贴士和技巧。

孩子不讲话，不代表就是世界末日。想要他讲话，家长可利用奖励方式，以及各种鼓励说话的活动。 ——心理卫生学院院长冯舜圣副教授

冯舜圣说，REACH团队与学校搭档，协助校方处理缄默症病例。“一些患者确实需要药物协助，但多数靠心理行为治疗改善情况。”

冯舜圣也说，小部分病患需服用“选择性血清素再吸收抑制剂”（SSRI）的抗抑郁症药物，消除焦虑感等心理不适。

他指出，在家“说话自如”，出外“哑口无声”是缄默症的特点，但也有患者在外继续跟父母讲话，看到陌生人即刻闭口。

“孩子不讲话，不代表就是世界末日。想要他讲话，家长可利用奖励方式，以及各种鼓励说话的活动。”

他说，如今有许多富创意的治疗法，包括音乐、画画，可协助孩子沟通。新书就论述各种克服缄默的策略，用梯级作为晋级方式，循序渐进地采用简单的鼓励方法以取得突破。

被归纳为焦虑症之一 专家：未必全患有焦虑症

数十年来，缄默症逐渐被归纳为焦虑症之一，但根据冯舜圣多年的经验，患者未必全患有焦虑症，有些纯粹觉得根本没必要讲话。

冯舜圣所接触的患者中，一些父母也是患者，但没数据证明遗传是主因。他指出，许多人认为缄默症与创伤有关，但未必如此。例如，一个患缄默症但智力正常的小女生，从主流学校转到特别学校之后，就开始讲话，因为环境步伐较慢，让她比较自在。

也常有人将自闭症和缄默症混淆，但冯舜圣解释：“患有缄默症，不代表就是自闭。自闭症是复杂的脑神经发育障碍，影响的不只是沟通能力。也有一些是智力障碍，并非缄默症。”

“缄默症本身会影响学习，因为不练习讲话，语文应用多少会受影响。”

至少三分之二孩童病患会完全康复

针对患者的康复机会，冯舜圣说，至少三分之二的孩童病患会完全康复，剩余的多数有学习障碍等因素。

他指出，病患要战胜缄默，很多时候还是得靠自己。他的许多小病患都是上了中学后，凭自己努力或朋友的鼓励，才克服语言障碍。

“病患家长通常要求医生开证明文件，让学校豁免孩子的口试，但一些病患长大后，觉得不再需要豁免。”

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选择性缄默症患者

7岁以下：31％

7岁至12岁：48％

13岁至16岁：16％

超过17岁：5％