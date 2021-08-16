推进新中医疗科研交流 同济与辽宁一大学成立中医药合作中心

在卫生部长王乙康的见证下，同济医药研究院与辽宁中医药大学签署成立“中医药国际合作中心”的合作备忘录。仪式通过视频与中方现场连线。

同济医药研究院与中国辽宁中医药大学联合成立“中医药国际合作中心”，深入推进新中在医疗、学术、教育和科研等方面的交流。