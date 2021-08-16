推进新中医疗科研交流 同济与辽宁一大学成立中医药合作中心 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 林国明 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 卫生部长王乙康（中）以主宾身份出席同济医院第118届董事会和同济医药研究院第10届董事会就职典礼，并在现场挥毫，写下“同舟共济”四个大字。左起是新上任的同济医院暨同济医药研究院董事会副主席张克荣、前任主席林源利、主席杨应群和秘书长刘廷辉。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 在卫生部长王乙康的见证下，同济医药研究院与辽宁中医药大学签署成立“中医药国际合作中心”的合作备忘录。仪式通过视频与中方现场连线。同济医药研究院与中国辽宁中医药大学联合成立“中医药国际合作中心”，深入推进新中在医疗、学术、教育和科研等方面的交流。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 同济医院 王乙康 杨应群 同济医药研究院 中国辽宁中医药大学 中医药国际合作中心 近10年发病个案虽激增七成 急性心脏病死亡率显著下降 宝剑锋从磨砺出