揭阳会馆理事亲自送礼包 “出花园”成人礼顺利举行

今年是揭阳会馆80周年庆，为庆祝这个重要的里程碑，会馆赞助了这次的活动。出了花园就是大人了，希望孩子们能借此机会感谢阿公阿嫲和父母。我也要感谢委员们的辛苦付出，希望下一届的‘出花园’可以在线下和大家见面。 ——揭阳会馆总务林锦源

新加坡揭阳会馆举办线上“出花园”仪式，会馆理事和活动委员浩浩荡荡出发到全国各地派送“出花园”所需用到的物品礼包，让参与者能够在线上顺利完成这项潮州人的传统成年礼。

参加者包括一对61岁和30岁母女

活动在上星期六（农历七月初七）举行，共吸引66人参加，多数是中学生。有一对61岁和30岁的母女也报名参加，弥补年少时没得“出花园”的遗憾。

在潮汕地区，“出花园”是一种特有的成人礼习俗，年满15虚岁的青少年已算成年，是时候走出花园（自家玩耍的庭园）到外闯荡，或求学或工作。与此同时，“出花园”也标志着灵魂不再受“公婆神”庇护，整个仪式也是对公婆神的祭拜，怀抱告别和感恩之意。

今年是揭阳会馆第四次主办“出花园”，因为疫情不得不把仪式改到线上举行。仪式前一天，会馆10多名董事和活动委员特别准备了价值超过50元的“出花园”礼包，亲自送到参与者的家里。

礼包内容丰富，有七彩鲜花、红木屐、红色T恤、尺和笔、面盆、凉茶、一只白斩鸡（属鸡者则以卤鸭取代）、2021出花园名册、新加坡潮州文化丛书《出花园——潮州成人礼》、参加证书和感谢卡。

仪式当天，交通部高级政务次长马炎庆的儿子马佐人亲自到揭阳会馆“出花园”，在主持人的指导下完成穿新衣、洗花水、穿木屐、拜公婆神、接尺笔、咬鸡头（寓意“独占鳌头”）、向长辈跪地敬茶和送上感恩卡等一系列仪式。其他参与者则在线上同步参照进行。

揭阳会馆总务林锦源也是2021年“出花园”筹委会主席，他说：“今年是揭阳会馆80周年庆，为庆祝这个重要的里程碑，会馆赞助了这次的活动。出了花园就是大人了，希望孩子们能借此机会感谢阿公阿嫲和父母。我也要感谢委员们的辛苦付出，希望下一届的‘出花园’可以在线下和大家见面。”