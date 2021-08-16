陈奕杰觉得从击剑锻炼而来的毅力与专注让他学会克服学习挑战，成为工艺教育学院本届的其中一名优秀毕业生。

陈奕杰（21岁）在工艺教育中区学院求学时，积极创办击剑课外活动，要把这门他在中学时便接触的运动发扬光大。其间，他也代表击剑队为学院争光。

自念工教院的第二年开始，他也为SG Academy of Fencing担任兼职教练，主要指导12岁及以下的孩童，希望向更多年轻朋友推广击剑的乐趣。

参与体育活动和指导的经验让他更坚定要发展自己的兴趣。他念完宇航国家工教局证书（Nitec）课程后，毅然改而选修体育管理的高级Nitec课程。他为此努力争取机会，通过面试后获得录取。

不仅仅是在运动竞技场上，陈奕杰觉得从击剑锻炼而来的毅力与专注也让他学会克服学习挑战，成为工艺教育学院本届的其中一名优秀毕业生。

通过提前招生活动，他毕业前就获新加坡理工学院录取，目前在理工院修读综合项目管理专业文凭课程。他希望掌握体育项目管理以外的技能，开拓未来的发展机会。

这名有理想有目标的男生也曾有自卑的时候。陈奕杰坦言，他在小六会考取总分151的欠佳成绩时，当下觉得“一切完了”。

父母虽没有多加责备，还给予他很大的鼓励，他却觉得“没面子”，有过避开家庭聚会的念头，担心亲戚会问起。“但如今的我对自己的表现感到满意。我在工教院花了四年，21岁才上理工学院，但这没关系，我有更多时间去发掘自我并探索兴趣。我发现，考试成绩不能断定一个人是否成功。我们也不必跟随社会与其他人的标准，来决定自己的发展步伐。

“我希望以我的经历鼓励其他人，得花更长的时间达到目标也别气馁，重点是不要放弃，给自己时间去发挥。”