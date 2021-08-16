社交限制放宽首周末 东海岸人潮涌 大家庭围坐聚餐

社交聚会限制放宽后首个周末，东海岸人山人海，10多人大家庭齐聚野餐，称全打了疫苗，会分开坐，不担心染病。

热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指在我国社交聚会限制放宽后的首个周末，东海岸昨早（8月15日）就迎来大批人潮聚集，一些公众也没保持安全距离。

记者昨午5时许抵达时，发现东海岸人山人海，多数公众携家带眷。

据观察，有些一家大小在沙滩上野餐、有的人在草地上放风筝，也有人跑到海边戏水，但多数人都遵守安全措施。另外，其中有两三组超过五人的聚会，包括一家至少11人的家庭，齐聚野餐。

记者上前询问时，一名女子拉希达（29岁，工程师）表示清楚五人限制，而在场的人都是她的家人。她表示，虽然一家10多人来自不同住址的家庭，但有保持社交距离，分成三组坐下，之后也将三个的野餐垫挪得更远。

“我们趁周末与家人来野餐，家庭成员比较多。我们大部分都是前线人员，已施打疫苗。大家会注意不要交流，以及离得更远一些。”

另外，也有一组约七八人的家庭聚会，至少五名成年男女围坐在沙滩上吃东西、聊天，而小孩则在岸边玩水。不愿透露姓名的女子（35岁，经理）受询时坦言，现场有两户来自不同住址的家庭成员。

她说：“我们已分成3人和5人两组，我不觉得有什么问题，就算安全距离大使来，我也不觉得我们有违规。我们一家人都已经打了疫苗。”

完整报道，请翻阅2021年8月16日的《新明日报》。