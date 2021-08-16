淡滨尼天地周六办千人演唱会 所有门票“抢”空

淡滨尼天地将于本月21日在体育场举办现场演唱会，可容纳最多1000人。相信这会是大型活动人数限制在本月19日放宽后，规模最大的实体社区活动之一。

政府抗疫跨部门工作小组早前宣布，只要本地疫情继续受控，大型活动的人数限制可从19日起，进一步放宽。若出席者全都完成疫苗接种，可允许多达1000人出席。

淡滨尼天地（Our Tampines Hub）昨天在面簿贴出宣传海报，宣布将于周六（21日）晚上8时至9时30分，在名为Town Square的体育场举办现场演唱会，演出者包括：陈建彬、刘心玲、袁瑾、李佩芬与皓皓等歌台艺人。

公众须凭票入场。有兴趣并已完成接种的淡滨尼居民或淡滨尼天地访客，需到淡滨尼天地一层的客户服务柜台领票，每人限两张免费门票，先到先得。《联合晚报》今早走访服务柜台，发现公众反应非常踊跃，全部门票已被领取。

淡滨尼天地发言人答复询问说，举办这项社区活动，意在鼓励所有居民接种疫苗。淡滨尼天地已制定安全管理措施，并将遵循抗疫小组发布的所有指导方针。

根据活动条规，入场观众限制在1000人。他们必须是已接种两剂疫苗满14天者，也须出示纸版疫苗接种证明书，或者通过合力追踪（TraceTogether）或保健资讯网（HealthHub）手机应用，证明自己完成接种。

未接种者则须在演唱会前接受抗原快速检测（ART）。演唱会预计于当晚约10时散场，检测时间不能早于演唱会结束前的24小时。

12岁以下的儿童须在家长陪同下入场，但儿童人数不会超过总出席人数的两成。

主办方也采取其他安全管理措施。例如，观众入场前须进行SafeEntry登记和测量体温，入场后由工作人员带到座位，并须留在座位上。观众也应避免在演唱会进行中，在体育场内走动，并严禁与其他观众互动，也不得在体育场内吃东西。

已接种两剂疫苗 艺人当天仍须快检

受访艺人透露，已经接种两剂疫苗的艺人仍须在表演当天进行抗原快速检测，确保身体无恙才能登台。

有参与演唱会演出的“双语天后”李佩芬今早受访时说，上周她才接到通知，本周六可参演千人演唱会。

李佩芬说，为了安全，参演艺人被告知当天早上得先到受认证的诊所做抗原快速检测。“这能确保表演者跟观众的安全。”

资深艺人刘心玲则说，抗疫一年多，这是她首次参演有那么多现场观众的大型活动。“真的很期待再跟观众朋友见面。”

艺人公会主席陈建彬也有参演上述活动，他打算准备几首轻快的歌曲献给观众，让大家开心听歌。他也幽默地说：“我已经准备好聆听现场1000人的掌声。”

票被领完 公众扑空失望归

现场演唱魅力大！主办方昨早派出演唱会门票，今天上午就已经被全部领完，但仍有不少公众从全岛各地前来，最终失望而归。

《联合晚报》记者今日上午走访淡滨尼天地，结果发现演唱会门票在上午约10时50分就全部被领取一空，一些特地而来的公众到柜台询问后只能失望而归。

其中住在四美的郑雅枣（71岁，退休）和丈夫约11时30分抵达，才发现领不到票。“我们真的很久没有看实体表演了，所以非常兴奋和期待能够出席演唱会。”

另一名领不到票的公众刘金明（64岁，司机）表示，今早从裕廊赶来拿票，但最终拿不到票。

“我想现场看皓皓和陈健彬，赶下来后没拿到票很可惜，但是没关系，至少还可看线上演出去支持他们。”

完整报道，请翻阅2021年8月16日的《联合晚报》。