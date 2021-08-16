客工以为2元剪发 发廊刷走1450元

为了2元剪发优惠，客工在理发院被刷走1450元，雇主气极报警。

根据《新明日报》报道，客工张先生上个月20日经过文礼购物中心时，看到一家理发院外张贴着“剪发2元”的优惠告示，于是就入内光顾，岂料却被刷了一大笔钱。张先生的雇主向时政网站慈母舰（Mothership）指出，当时张先生除了理发（45元）之外，也有做造型（45元）、染发（39元）及头皮治疗（99元），全部合共228元。过后，张先生在没有检查收据下离开，当抵达工作地点时，才收到银行的短信，通知他被刷走1450元。

“他立即回去理发院，要求退款，但理发院却指那些多余的收费，是用在下一次的预约。”

雇主指出，张先生当下才发现头皮护理的价格为598元，与早前对方声称的99元差距很大。期间，双方僵持不下，店家还拿出一份早前并没有出示过的价目表，称他们都是按照价目表收费。事后，张先生才起疑心，认为对方故意遮挡付账机器的荧幕，让他在不察觉下付钱。

附近商家：因收费纠纷 警频上门

有附近商家透露，涉事发廊自2019年12月开业以来，警方频繁上门。据了解，警员每次到场，都是因收费纠纷。他也表示，附近同行也受牵连。

“很多人都不敢来这里理发，一些顾客消费后，还跑到其他理发院投诉。”

曾接23起投诉

另外，发廊在谷歌上的评价只有一颗星，还有逾20人留下差评。其中一名网友肖恩留言指出，该发廊原本是在金文泰一带也营业，过后才搬到文礼。多位网友也分享他们的不愉快经验，包括店家在没有询问下，就帮顾客洗头，过后再收取高达20元的洗头费，及理发师服务态度恶劣等。

此外，根据消协去年10月所发布的文告，这家发廊在去年1月份至10月份共接获23宗投诉，原因是对消费者施加不必要的压力或提供不准确的信息。随后该店和消协签订了自愿遵守协议，承诺停止有欠公平的行为。

发廊负责人：顾客签约后反悔

不愿透露姓名的发廊负责人通过电访表示，顾客当时已与店家签署合约，但事后反悔，而店家已按条例退款。

“我们有按照消费者协会（CASE）条例，在7天内退款。”

警方受询时证实已接获报案。

称出于善意退款

发廊称出于善意，答应退还725元。根据报案记录，张先生提及治疗一半时，店家就要求他掏出提款卡付账，但他连续两次输入密码后，对方都指无法过账。随后，店家取出一份条款协议书，让他在上面签名。

雇主透露，回去理论时，店家尝试说服员工接受1450元的配套，遭到拒绝后，还称出于善意，退还725元。