女佣涉掰奶嘴洞 图呛着喝奶女婴

涉嫌故意掰开两个奶瓶的奶嘴洞口，想让三月多大女婴喝奶时呛着，并被指用手刮伤女婴的小腿五六次，工作不到两周的印尼女佣不认罪，案件今早（8月16日）开审。

来自印度尼西的被告嫩蒂（Nenti，25岁）面对三项罪名，包括两项恶作剧以及一项蓄意伤人的罪名。

她不认罪，案件今早开审，受害女婴的父亲上庭供证。

父亲说，他和妻子都在军中工作，女儿在2019年4月中出生，他们在7月尾雇用被告，负责照顾宝宝以及打理家务。

案发时，被告只为两人工作不到两周。

父亲指出，他在8月8日下班后，在开车回家途中，接到妻子通过应用程序发的信息，称宝宝的小腿上出现了很多抓痕，但女佣不知何故没告诉他们。

父亲说，他们曾交代过女佣，如果宝宝出现什么异常要立刻告诉他们。宝宝的伤势明显，女佣却只字未提，两人因此起了疑心。

父亲回到家后，问女佣是不是不小心弄伤宝宝，女佣否认。

夫妻俩带宝宝到诊所就医，晚上回到家后，两人担心女佣会做出其他对他们不利的事情或逃跑，因此在凌晨时分趁女佣入睡时报警，警方接获通报后上门将女佣带走。

主控官问父亲，他为什么相信是女佣伤害宝宝？

父亲说，医生说宝宝的手还伸不到自己的小腿，不可能是宝宝刮伤自己。

另外，他也不认为伤势是由妻子造成，家里没有其他的人，唯一能够伤害宝宝的就只有被告。

完整报道，请翻阅2021年8月16日的《联合晚报》。