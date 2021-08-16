手机手表“混”触卡 女教师图方便反多付三倍车资

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来自 / 联合晚报

文 /
刘芸如

发布 / 2021年8月16日 3:16 PM

（左图）陈女士说，她7月9日从红山搭乘地铁到政府大厦，因为使用不同设备触卡进出站，须支付4.2元车资。（右图）陈女士在7月31日搭乘地铁从中峇鲁到红山，用手机触卡进站，却用手表触卡出站，导致系统识别成两段车程，收她4.2元车资。（受访者提供）
（左图）陈女士说，她7月9日从红山搭乘地铁到政府大厦，因为使用不同设备触卡进出站，须支付4.2元车资。（右图）陈女士在7月31日搭乘地铁从中峇鲁到红山，用手机触卡进站，却用手表触卡出站，导致系统识别成两段车程，收她4.2元车资。（受访者提供）

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手机“嘀”卡进站、手表“嘀”卡出站，女幼教老师图方便将银行借记卡绑定手机、手表上支付车资，大半年后才发现有时1元车资变4.2元，无意间多支付三倍车资，询问下才得知原委。

住在红山一带的陈女士（53岁，幼教老师）联系上本报，指从去年底开始，发现有几次自己原本1元多的车资变成“4.2元”，大半年来已经多付了30多元。

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