手机手表“混”触卡 女教师图方便反多付三倍车资 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 发布 / 2021年8月16日 3:16 PM （左图）陈女士说，她7月9日从红山搭乘地铁到政府大厦，因为使用不同设备触卡进出站，须支付4.2元车资。（右图）陈女士在7月31日搭乘地铁从中峇鲁到红山，用手机触卡进站，却用手表触卡出站，导致系统识别成两段车程，收她4.2元车资。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 手机“嘀”卡进站、手表“嘀”卡出站，女幼教老师图方便将银行借记卡绑定手机、手表上支付车资，大半年后才发现有时1元车资变4.2元，无意间多支付三倍车资，询问下才得知原委。住在红山一带的陈女士（53岁，幼教老师）联系上本报，指从去年底开始，发现有几次自己原本1元多的车资变成“4.2元”，大半年来已经多付了30多元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新便利 男子赌赢钱没拿到 为追债买凶打卜基 推老雇主扑倒骨折 莽女佣坐牢两个月