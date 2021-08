陈振声：四大经济策略可保优势为国人谋出路

教育部长陈振声强调,我国从多元管道帮助不同潜质人民实现抱负、应对未来挑战,同时也须顾及弱势家庭与员工需要,确保我国能维持竞争力,各阶层人民携手共进。

在充满挑战的大环境中,保持经济上的连接性、重点把握新机和扶植包括研发和先进制造业在内的增长领域等,是确保我国能“再次做到”的重要经济策略。

主管公共服务的教育部长陈振声昨天(8月16日)在公共服务署和新加坡公共服务学院联办的论坛上,阐述我国为保持中长期优势采取的经济策略。在历时近40分钟的演讲中,陈振声着眼于新加坡的经济和教育策略,阐述我国在从多元管道帮助不同潜质人民实现抱负、应对未来挑战之际,也须顾及弱势家庭与员工的需要,确保我国不仅能维持竞争力,各阶层人民也都能携手共进。

曾掌管贸工部的陈振声说,前方虽有种种挑战,但每名新加坡人始终应能认同全体人民都可共享更美好的未来。“我们必须认清眼前的挑战,坦诚面对我们拥有的选项,并且抱有勇气和信念为自己谋求解决方案。”

为保障未来,我国的经济策略之一是透过在数码经济和相关合作规则与标准等方面的崭新开发,加强我国与世界各地的这种新连接性。他说,全球各地或许逐渐倾向于保护主义,但我国须保持开放并与世界做各式接轨。

其二,是加倍把握战略增长机遇,包括专注扶植能让我国独具优势的领域,以便在全球供应链上占据更难以取代位置。要做到这点,关键是找出能创造最大经济价值,或对生产及供应流程不可或缺的环节。这可包括着重于研发的产品,如专用化学品、冠病检测仪,以及新一代疫苗生产等。

为了能在资本密集型的投资上占得先机,我国还须放眼制造业的前沿位置,包括设计和技术含金量高的先进制造业。

其三是打造全球人才网络。陈振声说,任何国家或城市期望成为全球的枢纽,就得跳出如何平衡外籍和本地劳动力的一贯辩论,更专注于打造全球创新与知识网络这一重要任务。“新加坡也不例外,我们需要最顶尖的想法与人才加入阵营。”

第四也是最重要的经济策略,是维持和创造更多元的工作岗位,为拥有不同理想和技能的新加坡人提供多种出路。

他说,政府无法、也无意只创造高端和技术密集型工作,还须保留和创造许多收入不错和有尊严的工作,这包括餐饮和零售等国内领域的行业,以及保安、清洁与保健等必要服务。

我国须推动包容性增长

我国因此得推动具包容性的增长,让没能在高端领域的员工赚取体面薪资,并能让薪资持续增长,以及给予更多扶持来帮助他们转型,收入差距才不会随着时间扩大,他们也不会感觉在国家发展中掉队。“我们须准备好为弱势员工提供更多和具针对性的援助,帮助他们与时俱进,不对自己或孩子失去希望。”

陈振声在总结时说,新加坡人在抗疫期间团结一致,展现出我国有能力应对未来挑战。新加坡过去也是因国人齐心克服各种局限和困难取得长足发展,“我们能否再次做到?套用今年国庆主题曲中的一句歌词:我们曾经做到,也将再一次做到(We did it before, we will do it again)。”