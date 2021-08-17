医院探病及学前中心“陪读” 后天起按接种情况区分访客 图书馆放宽客容量限制

随着全国疫苗接种率提高，医院、学前教育中心，以及公共图书馆等场所后天（8月19日）起将逐步松绑防疫措施，恢复更多活动。

根据卫生部文告，后天起各医院将按接种情况实行探病条例。完成接种者探病时只须出示接种证明，豁免受检的冠病康复患者也无须提前接受检测。未接种者则须自费到卫生部指定的诊所或快速检测中心接受抗原快速或聚合酶链式反应检测。他们可在取得阴性证明的24小时内到医院探病。下月1日起，医院可协助未接种者预约到检测中心受检。

尚未完成接种者也须提前受检才可探病。这一规定10月1日生效，此前他们探病时不必受检。

至于探访突发病危患者或临时生产的产妇，或因特殊情况无法到检测中心提前受检的访客，医院可斟酌处理，包括协助他们进行抗原快速检测。

由于樟宜综合医院和义顺社区医院出现冠病感染群，卫生部早前规定所有医院在本月5日至18日期间禁止访客探病。

医院恢复探病后，所有访客的探病时间每次最多30分钟。每名病患住院期间只能接待两名访客，任何时候只有其中一人可以在患者床边。病危患者在住院期间则最多可以有五名访客，任何时候只能有两人在床边。

探访儿童患者或产妇，或需特别照料的病患的看护者及访客可向医院申请延长探病时间，但接种与否都须持阴性检测证明。

幼培署：每班任何一天 最多只能有一名家长陪同

幼儿培育暑昨天也发文告指出，已接种疫苗的家长本周四起可陪同新入学的孩子进入学前教育中心，但得遵守安全管理条例。例如，确保一个班级在任何一天只能有最多一名家长。若家长还未完成接种，须先到医疗机构接受抗原快速检测。

为有需要的孩童提供语文阅读辅助计划（FLAiR）和“启发辅助计划—学习支持计划”（DS-LS）的工作人员可为最多四家学前中心服务，但这些来自校外机构的人员必须完成接种。

提供“升级版启发辅助计划”（DS-Plus）的工作人员则可为多家学前中心服务，以帮助学习上有更高需求的孩童。

幼培署表示，学前中心的职员多数已完成或开始接种。自7月15日起，需要脱下口罩进行活动的校外工作人员，例如管乐课程导师，每14天须接受一次快速简易检测，不论是否已完成接种。

10月起，未接种的学前中心教职员须在“接种或定期检测”计划下，每周接受两次抗原快速检测。至于一小部分因健康原因不适合接种的职员，政府将津贴他们的检测费用。

本月10日起，当局已允许学前中心让孩童在中心附近进行户外活动。每组不超过五名孩童，各组之间保持至少一米距离，不同班级的学生不能彼此接触。

全岛公共图书馆 客容量将增至50%

另一方面，本周四开始，全岛26个公共图书馆、国家档案馆，以及旧福特车厂的客容量，也将从目前的25％增至50％。

为了让公众有更多时间在图书馆阅读或学习，国家图书馆管理局不再限制访客平日可在图书馆逗留的时间。周末访客在多数图书馆逗留的时间则不能超过两小时，到访前须事先上网预约。

图管局下来会逐步恢复实体活动，活动人数将依场地和安全管理措施而定。公众可到GoLibrary网站查看最新消息。