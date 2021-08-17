美国经济作风始终保持一致 维文：新美关系融洽但非理所当然

美国副总统哈里斯应李显龙总理之邀，将于本月22日访新。外长维文医生受访时透露，他与哈里斯会晤时将提出我国关注的四个领域，即冠病应对、数码经济、绿色经济，以及安全课题，如网络安全。

过去10年，美国国内对许多既定政治立场提出根本质疑，一些质疑声外渗并影响其外交往来，不令人惊讶。但美国在经济方面始终保持一致作风，对外投资额非常显著，新美贸易关系也保持健康并存在增长前景。

美国副总统哈里斯应李显龙总理之邀，将于本月22日访新。她是继美国防长奥斯汀之后，第二位出访东南亚的拜登政府阁员，被视为美国高调重返本区域的信号。

外交部长维文医生昨天（8月16日）接受本地媒体访问时透露，他在与哈里斯会晤时将提出我国关注的四个领域，即冠病应对、数码经济、绿色经济，以及安全课题，如网络安全。

我国已同澳大利亚、新西兰和智利签订数码经济伙伴关系协定，因此希望探讨美国能否参与这类新兴的数码基础设施。在绿色经济方面，我国也希望同美国探讨是否有机会落实协议、规范，乃至全球协定。

尽管如此，78岁美国总统拜登可能碍于年龄无法连任，引发坊间对美国外交策略能否长期保持一致的疑虑。对此，维文强调，新加坡向来与美国历届政府享有极佳关系，不论哪个政党执政。2016年至2019年，新美最高领导人每年会晤，像是时任美国总统奥巴马2016年邀请李总理参加白宫国宴，时任美国总统特朗普也在2018年来新出席特金会。

维文形容两国关系融洽、没有麻烦（trouble free），但强调不会将它视为理所当然。他也对美国国内正在经历重大政治变化表示理解。维文重申，外交政策始于国内，外交政策能否保持一致，其实取决于国内政治。

维文说：“显然，美国过去10年左右，处于对许多既定政治立场提出根本质疑的时期，我们不应对其中一些质疑声外渗并影响其外交往来，感到惊讶。”

反观美国同新加坡和东南亚的经济往来，美方则保持一致作风，尤其是私人领域。维文说，美国跨国企业的对外投资仍非常显著，我国去年吸引的外国直接投资创下纪录，美国企业就占很大一部分。

美国也是新加坡最大的外国直接投资者，2019年投资总额为4280亿新元。贸易方面，自新美自贸协定于2004年生效以来，双边贸易翻了一倍多。美国是新加坡第三大商品贸易伙伴和最大服务贸易伙伴。

就他是否会同哈里斯讨论跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），维文认为，美国碍于国内政治，短期内不会重返CPTPP，但他受访时多次重申美国当年的退出“非常可惜”。

“值得反思的是，美国无法继续参与，是因国内正在对其政治基础进行拷问。在这个时期，许多美国人，尤其是铁锈地带的美国人，质疑全球化和自由贸易的价值，甚至可能对自己在全球化世界中的竞争力感到不安。”

维文指出，过了10年，全球化的局限也开始显露。国家不能有效地迈向全球化，除非它投资于民，让他们相信自己拥有技能、工具、基础设施和必要资金，与全球最优秀的人才竞争。

“我相信，世界各地都需要善治，需要投资和提升基础设施以适应数码时代，需要改革教育和提供培训，以便人民能抓紧这个新兴的数码、全球化和绿色世界中的机遇。”

另一方面，已参与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的中国，也表态将积极考虑加入CPTPP。维文认为这反映了中国重视全球化、经济一体化，以及与东南亚和太平洋其他伙伴进行投资和贸易。

维文说，新加坡是个位处东南亚中心和环太平洋的小国，贸易额是国内生产总值的三倍。基于这点，不论是CPTPP或RCEP，我国都欢迎其他国家加，认为多多益善（the more the merrier）。他也说，可以想象，有中美两国参与的CPTPP，将是重量级的贸易协定，虽然这不太可能在短期发生。