就雇佣问题定期交流 劳资政联盟成立新会员组织

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来自 / 联合早报

文 /
苏文琪

发布 / 2021年8月17日 5:00 AM

清洁公司Ministry Holdings安排年长员工林德强上消毒服务专业课程，计划让他从清洁工转为消毒专员。（Ministry Holdings提供）
清洁公司Ministry Holdings安排年长员工林德强上消毒服务专业课程，计划让他从清洁工转为消毒专员。（Ministry Holdings提供）

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劳资政伙伴成立新的会员制组织，以聚集各方就劳动队伍和雇主面对的问题交换意见，并促进对这些问题的共同理解。

劳资政集体合作组织（Tripartite Collective）除了包含劳资政伙伴成员，也有来自学术、法律和媒体界的代表。该组织将委托研究机构展开调查、举办公开对话会和分享会，以及进行定期交流和能力发展计划。

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