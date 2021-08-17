就雇佣问题定期交流 劳资政联盟成立新会员组织 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年8月17日 5:00 AM 清洁公司Ministry Holdings安排年长员工林德强上消毒服务专业课程，计划让他从清洁工转为消毒专员。（Ministry Holdings提供） 字体大小: 小 中 大 劳资政伙伴成立新的会员制组织，以聚集各方就劳动队伍和雇主面对的问题交换意见，并促进对这些问题的共同理解。劳资政集体合作组织（Tripartite Collective）除了包含劳资政伙伴成员，也有来自学术、法律和媒体界的代表。该组织将委托研究机构展开调查、举办公开对话会和分享会，以及进行定期交流和能力发展计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 劳资政公平与良好雇佣联盟 人力部 全国职工总会 新加坡全国雇主联合会 男子赌赢钱没拿到 为追债买凶打卜基 推老雇主扑倒骨折 莽女佣坐牢两个月