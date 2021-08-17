就雇佣问题定期交流 劳资政联盟成立新会员组织

劳资政伙伴成立新的会员制组织，以聚集各方就劳动队伍和雇主面对的问题交换意见，并促进对这些问题的共同理解。

劳资政集体合作组织（Tripartite Collective）除了包含劳资政伙伴成员，也有来自学术、法律和媒体界的代表。该组织将委托研究机构展开调查、举办公开对话会和分享会，以及进行定期交流和能力发展计划。