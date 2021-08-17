黄凯恩在2016年时主演的校园戏剧探讨的是土地使用。在那之后，他开始对保留建筑、土地使用和国家发展等课题产生兴趣。

一部探讨土地使用课题的戏剧，让新加坡艺术学院学生黄凯恩开始对保留建筑和国家发展课题产生兴趣。

这也促使他在高中毕业后申请国家发展部奖学金，希望未来有机会参与政策制定，探讨如何在保留及永续发展之间取得更好的平衡，同时打造更具凝聚力的包容社区。

黄凯恩（20岁）是国家发展部EDGE（Executive Development and Growth Exchange）奖学金得主之一，即将远赴英国牛津大学攻读哲学、政治与经济系。

演而优则导的黄凯恩受访时透露，他在2016年时主演的校园戏剧探讨的是土地使用。在那之后，他开始对保留建筑、土地使用和国家发展等课题产生兴趣，常抓紧机会了解这方面的知识。

他说：“过去常见的三代同堂居住模式，已渐渐转变成祖父母、父母与子孙分开住的情况。这样下去，势必需要更多空间建房。与此同时，也需要空间进行投资，促进商业活动的发展。这些都须审慎思考与规划，经过深谋远虑，以减缓发展过程对人事物各方面的影响。”

除了关注国家发展课题，多年来在不同机构担任义工的黄凯恩也一直反复思考，如何更好地在社群间培养守望相助的精神，以及为弱势群体发声。

因此在申请奖学金时，黄凯恩锁定国家发展部。未来，他希望借助以数据为基础的数码科技，解决我国经济面对的挑战，并推动后冠病时代的永续发展。

他也希望未来有机会参与政策制定时，能探讨如何在文化和生态保留，以及基础建设发展之间取得更好的平衡，打造让各个群体都能有归属感的家园。

黄凯恩认为，他能以批判性思维看待事物，同时从事戏剧工作的经历也帮助他拥有同理心。“我们创作不同的故事，从别人的视角去说故事，这教会我如何通过别人的切身经历，从他人的视角去探讨事物，让我将来更能发挥同理心，制定更包容的政策。”