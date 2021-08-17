新邮政放眼五年内 打造全电动送件车队

新邮政不再购买内燃式引擎电单车或货车，计划下来五年内，打造全电动的送货送件车队。

首批IONA RAP三轮电动电单车和比亚迪（BYD）T3电动货车昨起投入运作。邮差会驾驶电动电单车在安顺路－珊顿大道路线上派发包裹邮件，电动货车则会用于翡翠山－经禧路线上穿行。

新邮政国内邮件和包裹业务负责人梁舒云受访时说，在挑选电动车款时，他们注意车款载货容量、每次充电后可行驶的距离及安全性能等。公司下来将评估这两款电动车在日常运作中的表现，要是达标，则会添购更多辆，也对其他品牌的电动车款持开放态度。