新邮政放眼五年内 打造全电动送件车队 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年8月17日 5:00 AM 新邮政首批IONA RAP三轮电动电单车和比亚迪（BYD）T3电动货车昨起投入运作。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 新邮政不再购买内燃式引擎电单车或货车，计划下来五年内，打造全电动的送货送件车队。首批IONA RAP三轮电动电单车和比亚迪（BYD）T3电动货车昨起投入运作。邮差会驾驶电动电单车在安顺路－珊顿大道路线上派发包裹邮件，电动货车则会用于翡翠山－经禧路线上穿行。新邮政国内邮件和包裹业务负责人梁舒云受访时说，在挑选电动车款时，他们注意车款载货容量、每次充电后可行驶的距离及安全性能等。公司下来将评估这两款电动车在日常运作中的表现，要是达标，则会添购更多辆，也对其他品牌的电动车款持开放态度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新邮政 陆路交通管理局 电动 男子赌赢钱没拿到 为追债买凶打卜基 推老雇主扑倒骨折 莽女佣坐牢两个月