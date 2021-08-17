骗精深局4000万补助金 夫监逾17年妻监14年

向新加坡精深技能发展局骗取近4000万元培训补助金，主谋夫妻昨日（8月16日）锒铛入狱，丈夫被判坐牢17年9个月，妻子则被判刑14年。

《新明日报》之前报道，2017年5月至10月之间，一个犯罪集团有组织地利用9家公司的名号，包括6间雇主公司及3间培训中心，呈交伪造文件，非法获得近4000万元的培训补助金。

警方与新加坡精深技能发展局昨晚发布联合文告表示，涉案的一对主谋夫妇黄诚贵（44岁）与妻子李丽玲（42岁）面对诈骗、伪造文件及洗钱等罪名，两人今年4月认罪后，案件昨日下判，黄诚贵被判监17年9个月，李丽玲则被判监14年。

文告指出，黄诚贵与李丽玲与其他同伙，在2017年前后利用九家公司向精深技能发展局虚报培训补助申请，误导当局发放超过3950万元的款项。

他们招募其他人作为提名董事，使用他们的电子政府密码SingPass资料向当局提交虚假的拨款申请。

当精深技能发展局提出要审查部分申请时，两人于2017年5至8月伪造雇佣合约、培训课程的出席记录等虚假文件，图蒙混过关。

2017年4至10月，该犯罪组织在短短半年内共向精深局提交了8391份课程补贴申请。随后，他们要求别人代劳，从公司户头提现，然后把现金交给黄诚贵，或转交李丽玲。

完整报道，请翻阅2021年8月17日的《新明日报》。