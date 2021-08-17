男子赌赢钱没拿到 为追债买凶打卜基

赢了钱卜基却不肯给，大叔找朋友“买凶追债”，承诺只要教训对方追回钱，就把一部分钱分给他。朋友于是找了私会党老大，请来两个小混混，在光天化日之下把卜基打得鼻青脸肿。大叔最终钱没追回，却花了5000元的“劳务费”，如今还得面对牢灾。

被告刘英博（译音，61岁）面对一项教唆他人蓄意伤人以及四项触犯远程赌博法令的罪名。他昨天（8月16日）承认其中三项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2015年初认识陈姓卜基。两人在2018年4月发生争执后断绝来往，被告声称赢了钱，但对方迟迟不肯交出来。

被告在2019年6月某天向朋友许子鹏（译音，67岁）诉苦，许子鹏建议他找人教训卜基，说他“认识人”，但追回的钱要分一部分给他。

被告答应分给他40%后，两人在去年1月开始筹划。许子鹏找来私会党老大胡欣（46岁）帮忙，但是胡欣有案在身，因此找了两个小打手，还请了一名私人救护车司机负责接送。

去年2月24日下午4时29分左右，两名小打手戴着电单车头盔，在后港咖啡店动手，对着陈姓卜基的脸一阵拳打脚踢，过后乘救护车逃离。被告事后将5000元当做劳务费交给胡欣，分给打手和司机。

陈姓卜基被打得鼻青脸肿，鼻梁被打断，入院治疗。

完整报道，请翻阅2021年8月17日《联合晚报》。