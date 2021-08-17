推老雇主扑倒骨折 莽女佣坐牢两个月

家务太多急着要做，偏偏八旬女老雇主走路太慢挡住去路，女佣于是推了女老雇主一把，要她走快一些，导致她扑倒在地，大腿重伤骨折。

来自缅甸的女佣丘丘艾（Kyu Kyu Aye，41岁），事后面对一项鲁莽行为导致弱势群体人士重伤的罪名。她今早（8月17日）认罪后，被判坐牢两个月。

庭上揭露，被告案发时已经为陈姓女老雇主一家工作超过六年，她平时除了负责照顾现年86岁的女老雇主以外，也负责做家务。

根据案情，女老雇主年事已高，走路不方便，她在去年8月28日早上8时左右，从客厅缓缓走向厨房时出事。

女佣当时也要到厨房做家务，她跟在女老雇主后方，被行动缓慢的女老雇主挡住了去路，她一时按捺不住，从后方推了女老雇主的颈项一把，目的是为了催促女老雇主走快一点。

但她万万没想到，自己这么一推，女老雇主当场失去平衡，整个人往前一扑，重重摔在地板上。老人家经历这一摔，大腿当场骨折，被送院接受治疗。后续的调查显示，被告已经不是第一次推女老雇主，只是之前并未将她弄伤或推倒。

主控官指出，被告明知道女老雇主走不快，却还是选择推她一把，必须严惩以儆效尤，遏止伤害弱势人士的行为。

代表律师求情时说，被告案发当天有太多家务要做，一时不耐烦才推了女老雇主一下，她从未想过要伤害她。

完整报道，请翻阅2021年8月17日《联合晚报》。