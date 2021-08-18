颜金勇：与德澳加韩等国探讨试行 已接种旅客或可入境本地按管制活动

贸工部长颜金勇透露，我国有意在下个月达到八成接种率后，开始试点计划。试行计划的安排可包括受管制的行程，有特别安排的旅游团等，以“气泡膜”（bubble wrap）的形式限制参与者的活动范围。

我国正计划试行让已接种冠病疫苗的商务旅客入境新加坡，并根据受管制的行程在本地活动，以逐步开放边境。

贸工部长颜金勇昨天接受彭博社电视访问时透露，我国正与德国、澳大利亚、加拿大、韩国等商讨试点计划，将考虑各国疫情、接种率和控制疫情能力等因素。试点计划着重在商务旅游，但我国也探讨开放让人们到感染率较低且安全的国家休闲旅游。

试行计划的安排可包括受管制的行程，有特别安排的旅游团等，以“气泡膜”（bubble wrap）的形式限制参与者的活动范围。我国正准备在下个月达到八成接种率后，开始试点计划。

针对新加坡几时能进一步放宽聚会人数限制，以及餐饮场所过了晚上10时30分不能售酒的限制，颜金勇提醒说，除非世界各国都安全，病毒传染的风险依然存在，因此在开放边境的同时，仍得继续确保国内的安全管理措施到位。

“我国重新开放的策略不是毫无顾忌的‘爆炸式’（big bang）策略，来者不拒（free-for-all）。这么做的风险是感染率可能攀升，导致医院不胜负荷。我们得确保重新开放的过程是分阶段的，采取谨慎且精细调准的方式，以便在开放的同时维持低病例。”

料先开放接种率高且疫情受控国家

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时指出，新加坡在边境管控措施方面一向采取谨慎态度，预料会先向人口疫苗接种率高且疫情受控的国家开放。

下个月当我国有至少八成人口完成接种后，我国可逐步试行计划。他认为，当局到时可观察边境进一步重开对我国疫情的影响，以及重症病患人数，才来考虑是否进一步放宽边境管制。

“由于我国只允许已完成接种的访客入境，这将是降低输入病例的重要措施。计划初期，我们可以让访客抵境时接受抗原快速检测。不过，是否须重复检测并长期维持这个检测安排，这也得看全球的冠病疫情，以及检讨疫苗有效性的数据。”

抗疫跨部门工作小组日前指出，到了9月初，本地料有八成人口将完成接种。如果重症病患情况仍受控，我国可进一步放宽经济、社会和旅游活动。

对已接种者的旅游限制有望松绑，无须在酒店隔离14天，而是接受检测或在家隔离七天，依到访的国家情况而定。

今年2月，本地曾推出新联系计划（Connect@Singapore）接待商务客，目的是促进全球商业交流，支持新加坡航空枢纽复苏。

通过该计划入境我国的公务及商务旅客，在逗留期间不必隔离，但入境前后和逗留期间须接受检测。他们只能入住指定设施，并在同个设施进行商务活动。但计划推行约三个月后，在我国进入高警戒解封第二阶段时已暂停。