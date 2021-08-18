报告：国人环保意识提高 但未贯穿到生活方式中

华侨银行气候指数报告显示，本地民众具有较高的环保意识，但受制于成本和便捷性的影响，并没有采取较为环保的生活方式。

华侨银行同本地生态产业公司益笔思（Eco-Business）合作发表华侨银行气候指数（OCBC Climate Index），衡量国人对环境可持续发展的意识和行动力水平。该指数是根据今年5月至6月间对2000名年龄介于18岁至65岁的国人进行网上调查而得出。

调查显示，本地民众在交通、家庭、食品、商品四个方面均有较高的环保意识，但这一数据并未反映在实际行动中。

在参与调查的驾车人士中，95%意识到开车产生的二氧化碳排放量是乘搭地铁的12倍，但仍有78%平均每天开车超过30分钟。另外，81%参与者知道一个塑料袋需要500年才能降解，然而78%在购物时都不带环保袋。

调查发现，妨碍人们将环保意识转化为实际行动的因素主要有两点：一是环保方式给生活带来一些不便，并且可能成本较高，公众很难维持这一习惯；另一方面，受访公众也认为，个人的力量太小，不足以对环境产生影响。

益笔思创始人詹思滢指出，新加坡的人均碳排放量超过8公吨，是世界平均水平的近两倍。

调查结果显示，受访公众中25岁至45岁的群体拥车率最高，而且可能拥有碳排放量达到1600cc的大型车。该群体没有选择环保方式的重要原因是不方便，这或许与该年龄段的家庭大多有12岁以下孩童有关。

在每天使用冷气超过七小时的受访者中，18岁至24岁的群体占比最高，这或许与其无须承担家庭电费、对冷气机耗能了解不足有关。在57岁以上的群体中，有76%担心成本问题，他们购买价格较高的环保产品的可能性较低。

华侨银行集团客户体验副总裁何佩琳表示，“华侨银行气候指数让我们了解本地民众在气候变化方面的知识和生活习惯等数据。我们希望该指数能够提高民众的环保意识，了解人类活动对碳排放的影响，并且推动大家采取更环保的生活方式。”