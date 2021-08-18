男子酒店隔离时进隔壁房讨食物 与女房客双双监三周

男子从印度回国后在酒店履行居家通知，称自己工作一整天后又累又饿，半夜到隔壁房向一名女子讨食物吃，结果回房间时发现被反锁房外，被酒店员工举报。两人被控，昨天都被判入狱三周。

被告博詹基（Bojanki Suresh Naidu，37岁）以及芭拉蒂（Bharati Tulshiram Cloudhari，48岁）各承认一项触犯传染病法令的罪名，指他们在今年3月20日凌晨12时30分至1时21分之间，违反了居家通知。