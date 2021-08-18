男子酒店隔离时进隔壁房讨食物 与女房客双双监三周 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 被告芭拉蒂（左）在酒店履行居家通知时让男被告博詹基（右）进入自己的房间索取食物。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 男子从印度回国后在酒店履行居家通知，称自己工作一整天后又累又饿，半夜到隔壁房向一名女子讨食物吃，结果回房间时发现被反锁房外，被酒店员工举报。两人被控，昨天都被判入狱三周。被告博詹基（Bojanki Suresh Naidu，37岁）以及芭拉蒂（Bharati Tulshiram Cloudhari，48岁）各承认一项触犯传染病法令的罪名，指他们在今年3月20日凌晨12时30分至1时21分之间，违反了居家通知。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 居家通知 冠病19（临时措施）法令 涉嫌非法赌博及违反安全距离 13男女被调查 狮城工程师远赴欧洲 引入最新半导体科技